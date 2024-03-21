11地檢署同步掃蕩詐團 羈押18人、查扣5775萬贓款

檢調查扣可大量撥電話的詐欺神器「貓池」。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/21 17:34

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團近來搭上虛擬貨幣的話題性，透過臉書、LINE等網路平台，散發高獲利等不實訊息，欺騙被害人上鉤，高檢署日前報請11個地檢署指揮調查局執行同步大掃蕩，除查扣詐欺神器「貓池」與不法所得5755萬餘元，另聲請羈押18名被告獲准。

打詐督導中心主任温俊雄指出，近期虛擬通貨投資工具快速崛起，尤其美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣ETF上市後，更掀起熱潮，詐團搭上此議題，把投資詐騙的標的改為虛擬貨幣，以高獲利誘騙被害人上鉤。

請繼續往下閱讀...

温俊雄說明，詐團習慣於農曆春節前大撈一筆，調查局於1月24日至1月31日及2月26日至3月7日兩段期間，集中火力偵辦利用網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram等）、通訊軟體（LINE等）、透過VPN伺服器跨境隱匿真實身分、以貓池等數位式移動設備（Digital Mobile Trunk）作為犯罪工具、虛擬通貨投資作為話術的集團性電信機房、洗錢水房。

全案經高檢署統籌，報請台北、桃園、新北、台中、台南等11個地檢署指揮調查局17個外勤處站，同步偵辦33案，搜索83處，約談152人，羈押18人，查扣不法所得5755萬4800元。

温俊雄分析本次執行的「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案，直言目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性，案件類型有三種。

首先，以「垃圾幣」、「空氣幣」作為投資詐欺標的，詐團在社群媒體廣發投資廣告，再利用低廉系統程式「鑄幣」，誘騙投資人購買無實際價值的虛擬幣，形同垃圾、空氣，詐團最後以系統異常暫停出金交易為由，關閉投資平台，造成投資人鉅額財產損害。

其次，投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣等「主流幣」，但個人幣商多由收水車手假扮，利用監管漏洞發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織，並迅速層轉虛擬幣匯至國內、外前幾大虛擬通貨交易所，等到被害人發現遭詐時，虛擬幣早已層轉被洗成現金，無法追查。

最後，詐團利用「貓池」等DMT設備，轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房，貓池可插32支以上的天線及SIM卡卡槽，供遠端的詐團成員撥打群發電話詐騙，或用以代收購物平台，申辦新帳號的驗證碼簡訊，藉以產出虛擬金融帳號，提供水房收取贓款之用。

調查局呼籲，虛擬幣市場波動性大、風險性高，民眾對來路不明的投資機會，應先「停」下思考、警覺異樣，為何高獲利的投資方案會突來招攬，需冷靜避免被洗腦；查「看」投資公司及標的真偽，與政府一再宣導的詐欺模式是否相似；進行保證獲利、高報酬等投資前，可以「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。

詐團成員擁有巨額現金與名牌包。（記者吳政峰翻攝）

詐騙集團製作「虛擬貨幣買賣契約」，以假亂真。（記者吳政峰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法