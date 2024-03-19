沒抵抗力？台中婦屢上賊船 就是要匯款原因曝

田婦昨臨櫃欲提領3萬元投資外匯，被機警行員通報員警及時阻詐。（警方提供）

2024/03/19 21:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年近七旬婦人對於投資話術沒有抵抗力，腦波弱的她從牛樟、股票、黃金、博弈網站到虛擬貨幣都曾上詐團賊船，昨天明知可能又被騙，卻又臨櫃欲提領3萬元投資外匯，幸被機警行員擋下，通報員警加入勸阻，及時阻詐。

台中市第三分局立德派出所昨獲報轄內郵局有民眾疑遇詐，經了解，69歲田婦欲臨櫃提領3萬元稱要投資外匯，行員進一步關心時，發現其對投資標的並不了解，又聽到婦人表示，是網路上認識的投資專家親自指點，還協助開好帳戶，機警通知警方到場協助。

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員警陳駿懋、錢明緯到場時，田婦表示約3個多月前透過LINE加入某投資團隊，透過眾人集資挹注資金投資外匯，可擁高達10幾趴利息，團隊負責人多次轉知眾人獲利捷報，稱她再龜龜毛毛不行動，就比別人少賺好幾萬了！她聽到每天分紅訊息實在心癢難耐，終於準備上車，跟緊團隊把握賺錢機會。

不論是加入投資團隊過程或田婦所出示的聊天紀錄，都讓員警立即篤定：「這絕對是詐騙！」原以為田婦會深陷詐騙話術，不願相信這是一場騙局，沒想到她嘴裡吐露的卻是：「我很可憐！」原來田婦儘管不懂投資，卻總想抓緊賺錢機會，從牛樟、股票、博弈網站、虛擬貨幣到外匯，只要網路看到投資訊息就勇敢「撩落去」。

雖然金額都不大，但每每都誤入詐騙陷阱，沒有從中學到教訓，子女因此曾藏起存簿嘗試阻止腦波弱的母親，她為了不錯過賺錢機會，仍找到存簿後偷偷「投資」不敢再讓小孩知道，員警忍不住直言規勸「不要貪」，金額再小也都是辛苦錢，對於不懂的投資商品，千萬不要再貿然投入了。

警方呼籲，投資務必循正常合法管道，對於不熟悉投資標的，更要謹慎切勿跟風盲目，將辛苦錢匯入陌生投資平台或是來路不明的個人帳戶前，都請謹慎考慮，尤其APP裡的獲利金額雖然看得到，卻不一定取得回，若遇上相似狀況，有任何疑問，都可撥打165反詐騙專線諮詢求證。

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