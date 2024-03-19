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立委拿AI生成影片質詢真偽 陳建仁：做圈套騙我

行政院長陳建仁（中）19日出席立法院施政總質詢，與數位部長唐鳳（左）、NCC主委陳耀祥（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

行政院長陳建仁（中）19日出席立法院施政總質詢，與數位部長唐鳳（左）、NCC主委陳耀祥（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 17:41

〔中央社〕國民黨立委葛如鈞今天質詢打詐議題時，在議場播放兩段AI生成的影片，請行政院長陳建仁分辨真偽，結果兩段影片都是假的AI生成。陳建仁表示，「你做圈套騙我嘛！這樣有意思嗎？我覺得你這樣欺騙，我實在是很難接受！這是詐騙的問題，你就是詐騙啊！」

立法院今天繼續進行施政總質詢，相關部會首長也列席備詢。

葛如鈞質詢時關注打詐議題，他問陳建仁，詐騙受害者為什麼會被騙。陳建仁說，詐騙集團的手法推陳出新，民眾本身的警覺也不夠。

接著，葛如鈞播放兩段AI生成的影片，請陳建仁分辨，「何者為真、何者為假」。

兩段影片皆以葛如鈞的面容呈現，其中一段影片說，「行政院長以及在座的各位大家好，你現在所看的這段影片是用AI產生，每一段話都是電腦生成。」

另一段影片則說，「院長以及在座的各位大家好，現在這段影片是我親自錄製，透過錄影來跟大家確認，每一段話都是我親自說的，絕對不是AI生成的詐騙影片。」

陳建仁觀看了這兩段影片後答覆，他覺得「右邊的比較像真的」。未料，葛如鈞揭曉答案，「很抱歉，兩個都是假的，全部都是AI生成」。陳建仁不滿表示，「你做圈套騙我嘛！這樣有意思嗎？我覺得你這樣欺騙，我實在是很難接受！這是詐騙的問題，你就是詐騙啊！」

葛如鈞則稱，民眾之所以被詐騙，真的是無法分辨，可能連專家都無法分辨什麼是詐騙網址，所以民眾真的很需要政府的幫忙。

葛如鈞說，政府建議民眾防詐5步驟，要民眾「不聽、不接、不點、不傳、不信」。他說，最好是不是民眾考慮不要用手機。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥回應，是提醒民眾提升防詐意識，在整體科技使用上，的確有數位落差的情況，所以會建議盡量減少被騙的風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

國民黨立委葛如鈞質詢。（記者廖振輝攝）

國民黨立委葛如鈞質詢。（記者廖振輝攝）

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