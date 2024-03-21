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臉書帳號被盜怎麼辦？ 台南警叮嚀防盜取及善後技巧

南市一分局警方提醒民眾可以從臉書的設定內「應用程式和網站」項目，檢查你「使用中」的應用程式是否正常。（圖擷取自臉書）

南市一分局警方提醒民眾可以從臉書的設定內「應用程式和網站」項目，檢查你「使用中」的應用程式是否正常。（圖擷取自臉書）

2024/03/21 12:25

〔記者王俊忠／台南報導〕對於如何預防臉書（Facebook）帳號遭盜取？台南市警局一分局偵查隊提醒你，不要隨意登入不明連結並透過移除手機或資訊設備內可疑的應用程式來防範。臉書會被盜取帳號可能是登入含後門程式的連結或來自使用可疑的應用程式，這些連結與應用程式在讓你使用時，常會要求你分享個人資訊，若你發現你正在使用類似可疑的程式，建議移除它以保護帳號，防止詐騙發生。

警方表示，你可以從臉書的「設定」內「應用程式和網站」項目中，檢查你「使用中」的應用程式是否正常，如果你不確定它的性質，建議把它移除。如果帳號被盜，需趕緊通知你的好友或搜尋165反詐騙系統協助，盜用者有可能利用你的帳號傳訊息給你的好友，假借幫忙購買遊戲點數、購物，請你幫忙匯款、借錢或者使用你的臉書刊登購物、借貸等營利行為的手法來從事詐騙。

若不幸發生臉書帳號被盜用的情形，警方說可以參考以下相關處理流程拿回臉書帳號的掌控權。

（1）由當事人自行透過Facebook網站取回帳號掌控權，或參考美商Meta公司「安全中心作業手冊」規定處理。（2）協助當事人登入網頁，下載帳號相關資料與登入IP紀錄，以利後續案件追查；（3）宣導當事人開啟帳號雙重驗證機制、增加帳號密碼複雜度，勿點擊未知的網站連結，以降低帳號被盜風險。（4）當事人如果發現個人姓名、身分相片遭詐騙集團冒用，可透過165防詐騙官方網站常見QA中的臉書教學向美商Meta公司舉報。

南市一分局警方建議用戶不要隨意登入不明連結並透過移除手機或資訊設備內可疑的應用程式來防範臉書帳號遭盜取。（圖擷取自臉書）

南市一分局警方建議用戶不要隨意登入不明連結並透過移除手機或資訊設備內可疑的應用程式來防範臉書帳號遭盜取。（圖擷取自臉書）

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