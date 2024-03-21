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虧大了！夥同不肖孫騙阿嬤80萬 假債主辯沒分到錢仍判賠

阮姓男子與陳姓男子設局騙走陳男阿嬤的80萬元，阿嬤提告，台南地院判阮男須賠償80萬元給阿嬤。（資料照，記者王俊忠攝）

阮姓男子與陳姓男子設局騙走陳男阿嬤的80萬元，阿嬤提告，台南地院判阮男須賠償80萬元給阿嬤。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/03/21 00:25

〔記者王俊忠／台南報導〕一名陳姓男子找阮姓友人一起演一齣詐財戲，陳男串通阮男假扮債主一起到陳的阿嬤家中向阿嬤騙稱「陳欠阮80萬元，請求阿嬤幫忙還」，葉姓阿嬤中計付出這筆錢。後來，阿嬤得知是兩人演戲騙她、提告向阮求償；阮辯說沒分到錢，台南地院法官以阮男是共同詐騙、判他要賠80萬元給受害的阿嬤。

葉姓阿嬤痛陳，她是陳姓男子的祖母，孫子為了騙取她的錢，竟於2022年11月20日與其阮姓友人聯手來欺騙她，當天，陳男推由阮男假裝是陳的債權人，到她家裡來說「陳欠阮80萬元」，孫子並哀求請她幫忙出錢解決債務。

葉阿嬤一時失察、把80萬元交給陳姓孫子與阮男。後來，阮男在1件傷害致死訴訟案中提到與陳男有此對葉姓阿嬤的詐財情節，葉阿嬤才恍然大悟原來是被孫子與其朋友聯手坑騙了，所以要向阮男提告求償。

阮男則說，是陳男讓他配合去演一齣戲，他就配合陳假扮是陳的債主，並陪陳男到陳的阿嬤家，當天有看到葉阿嬤，但都是陳男在跟葉阿嬤講話，他都沒有說話，陳男向阿嬤拿錢的時候，他有在旁邊，但錢是陳男拿走，陳沒有把錢分給他。

對於阮男辯解，一審法官認為阮男即使在陳男欺騙其阿嬤時都沒有講話，但他是扮演陳男的債權人，配合陳演戲詐騙葉阿嬤，當然構成對阿嬤的共同詐騙；至於阮男稱事後沒有分到錢，那是他與陳男之間就詐騙所得如何分配的問題，不影響他與陳男對葉阿嬤的共同詐騙行為。

法官強調阮男的辯解不足採信，因為他與陳男的共同詐騙行為，造成葉阿嬤金錢損失，阮男與陳男對阿嬤的損失應負起連帶賠償責任，葉阿嬤本於侵權行為的法律關係，對於連帶債務人之一的阮男，請求賠償全部80萬元損失，於法有據，所以判阮男須賠這筆錢給葉阿嬤，此案還可上訴二審。

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