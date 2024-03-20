3天賺7萬元？傻女「出租」提款卡 分文未得恐得入獄

黃女辯稱不知出租提款卡也犯法，她分文未得，台中地方法院判刑4月，併科罰金2萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/03/20 12:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市經濟困窘的黃姓女子，把自己餘額僅60元的銀行帳戶提款卡，以每3天平均7萬元租金，「出租」給自稱是理財公司的騙徒，她的提款卡很快被用於詐欺洗錢，共5人失金14萬餘元，分文未得的她承認「出租」提款卡，卻又喊冤說「我以為賣卡片才犯法」，不知「出租」也犯法，她分文未得，台中地方法院依幫助洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元。

判決書指出，39歲的黃女，去年5月8日透過臉書，認識真實姓名不詳、暱稱「錢多多」的騙子，「錢多多」宣稱是理財公司，幫企業提供稅務服務，要向黃女租借銀行帳戶（提款卡），雙方約定租3天的租金是6萬至8萬元（平均7萬元），經濟困窘的黃女，遂把自己餘額僅60元的銀行帳戶提款卡，透過超商寄給對方，再把密碼用LINE傳給「錢多多」。

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黃女的提款卡，很快被詐欺集團用於洗錢，林姓女子等5人，接到詐騙集團的電話，將總計14萬餘元匯至黃女帳戶，同年月13日，這些錢被車手領走，林女等人查覺受騙報警，警方沒查到「錢多多」，將黃女依幫助犯洗錢法辦起訴。

黃女於台中地檢署偵辦時強調，「錢多多」宣稱是專業理財管理公司，要幫企業公司做資金進出，「我以為賣卡片才是犯法，不知道提供（出租）他們卡片也是犯法」。

台中地院審理時認為，黃女無前科，因缺錢花用，率爾提供提款卡與密碼給詐欺集團，助長詐欺犯罪，但她最後坦承犯行（出租提款卡），已見悔意，且未獲得報酬，依幫助犯一般洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元，可上訴。

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