車手犯36罪 總刑期47年多／法官打1折 僅判4年10月

吳男擔任詐團車手，犯卅六項加重詐欺罪，彰化地院判刑四年十月，彰檢提起上訴。（記者陳冠備攝）

2024/03/20 05:30

為賺3萬 騙36人363萬

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣吳姓男子擔任詐欺集團的車手，十天內從卅六名被害人提取三六三萬元，一審遭法院判處四年十月。彰化檢方認為，若以一罪一罰論，吳男應處四十七年十一月刑期，最終判刑只佔總刑期約十％，根本難以嚇阻詐欺犯罪，對此將提上訴。

難嚇阻詐騙 檢上訴

判決書指出，吳姓男子（卅九歲）於二○二三年六月至七月間，擔任詐欺集團下的取款車手，持人頭帳戶提款卡到處提領贓款，並約定每日報酬三千元。檢方發現，吳男在十天內共提領卅六名被害人的匯款三六三萬多元，獲取薪資三萬元，偵辦後將他起訴。

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彰化地院審理時，法官認定吳男涉及三十六案，而每案各處一年二月至一年七月不等刑期，最後判處合併應執行四年十月。但檢方認為，以一罪一罰而言，吳男總計刑期達四十七年十一月（即五七五個月），最終僅應執行四年十月（即五八個月），只有總刑期十％，且吳男迄今未與被害人達成和解，此判決根本難以嚇阻居高不下的詐欺犯罪，因此提起上訴，希望二審法院對吳男從重量刑。

對此，彰化地院表示，該案合議庭依檢察官起訴事實，認定被告僅是詐欺集團車手角色，在偵查、審理中皆坦承犯行，審酌其素行、智識程度及案中分工程度、分贓比例、所造成之損害等，及上述情狀而量處其刑，而對檢方提起上訴一事，也予以尊重。

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