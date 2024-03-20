疑助詐團以虛幣洗錢上億／花蓮市代會主席遭搜 帶回11人

檢警昨搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點，並帶回李振瑋及其助理等人調查。（記者王錦義攝）

2024/03/20 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地檢署檢察官昨指揮刑事警察局、北市刑警大隊等單位搜索花蓮市民代表會、國民黨籍代表會主席李振瑋住處等地點，並帶回李振瑋及其助理等人調查；檢警是偵辦詐騙集團等案件，追查出李振瑋疑涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元。

檢警追詐團金流 大量不明款轉入李振瑋公司

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據了解，刑事局去年偵辦一起詐欺案件，溯源追查發現詐團把非法所得透過虛擬貨幣洗錢，檢警追查金流發現，有大量不明款項轉入花蓮市民代表會主席李振瑋在新北市成立的公司等人相關戶頭後被提領，懷疑有人協助詐團洗錢再從中賺取手續費。

花蓮地檢署昨指揮警方，兵分多路到新北、花蓮、台中、新竹等地搜索，其中包括花蓮市代會、主席李振瑋住處、李的公司等地點，帶回包含李振瑋等犯罪嫌疑人十一人偵訊。

據了解，檢警掌握詐騙集團疑似經由李振瑋在新北成立的網路公司，從中擔任虛擬幣商，涉嫌以虛擬貨幣協助洗錢，交易金流高達上億元，網路公司從中抽取八％手續費，涉案金額恐達上千萬元。不過，二○二二年十月李的公司已更換公司名稱及負責人，由於入夜後不偵訊，許多案情留待今天繼續釐清案情。

網路公司從中擔任虛幣商 抽8％手續費

警方指出，近年虛擬貨幣被濫用於洗錢、犯罪和詐欺活動有逐漸增加的趨勢，虛擬貨幣交易的匿名性和去中心化的特性，詐騙集團常以虛擬貨幣洗錢，詐團常謊稱投資股票、期貨、外匯、基金、虛擬貨幣等，指示被害人面交現金，或匯款至詐團操控人頭帳戶，經多層轉帳，再派車手領出或匯款至境外虛幣交易所綁定銀行帳戶買虛擬貨幣。

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