憲法法庭成立2年收5681案 9成人民聲請案不受理

司法院19日舉辦憲法訴訟新制施行兩周年記者會。（記者吳政峰攝）

2024/03/19 16:31

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法訴訟法2022年1月4日上路，釋憲形式從大法官會議改為憲法法庭審判，並開放裁判憲法審查（個案判決是否違憲），截至去年底共湧入5681起聲請案，而因相同釋憲標的可併案審理的緣故，2023年的案件量比2022年少了約2000件；此外，有高達9成的人民聲請案件被裁定不受理。

憲法法庭書記廳19日召開「憲法訴訟新制施行二週年」記者會，廳長楊皓清指出，憲訴新制施行迄今屆滿二週年，2023年的新收聲請案量比2022年相較，減少並漸趨於穩定，受理比例則增加，做成實體裁判比例亦提高。

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楊皓清分析，舊制大法官會議解釋時期，人民僅可對於法規範聲請違憲審查，新制憲法法庭後，新增裁判憲法審查，第一年案量遽增，2022年至2023年期間就新收5730件，其中 5681件為新制，餘49件為2022年元旦至同年月3日的舊制時期提出。

楊皓清表示，2022年新收4371件，2023年新收1359件，平均每月新收238.8件，為舊制時期近5年（2017年至2021年）平均每月50件的4.8倍；期間終結5589件，月結232.9件，為舊制近5年平均每月49.8件的的4.7倍。

5681件聲請案中，以「法規範及裁判憲法審查案件」5544件最多（人民聲請5496件，法院46件及立委2件），「統一解釋法律及命令案件」49件，「地方自治保障案件」3件，「政黨違憲解散案件」1件及其他案件84件。

2023年憲法法庭聲請案受理比例為11.18%，較2022年7.22%為高；其中人民聲請案件聲請案受理比例9.66%。憲法法庭及審查庭總計做成不受理裁定5310件，2023年案件不受理比例為91.82%（2156件），較2022年97.32%（3154件）低，但仍超過9成，絕大多數為人民聲請。

2023年做成實體裁判比例為5.06%（判決20件，併案95件），較2022年1.16%（判決20件，併案16件，實體裁定1件）明顯提高，也因相同審查標的可併案審理，加上已無舊案須趕在新制規定的六個月期限內提出申請，2023年的新收案量比2022年少了約2000件。

楊皓清強調，新制施行至2023年底止，憲法法庭行言詞辯論案件開庭已達20次，遠高於1993年至2021年舊制時期的23次。新制的40件判決中，有16件行言詞辯論，比例為40%，亦高於舊制的3.59%。

憲法法庭共終結5589案，其中實體裁判152件，人民聲請118件，占77.63%，較舊制時期（2011年至2021年）的75.78%為高；其中2023年實體裁判115件，人民聲請95件，占82.61%。已結案件占聲請案比例為81.64%，較2022年的68.12%高出近14%。

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