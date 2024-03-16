無期強姦犯假釋再犯救濟成功 4名大法官有不同意見

憲法法庭15日做成113年憲判字第2號判決。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/16 09:47

〔記者吳政峰／台北報導〕男子謝朝和犯下強劫而強姦罪，1989年判處無期徒刑，服刑18年後假釋出獄，卻因再犯竊盜罪而被撤銷假釋，依刑法79條之1應回籠蹲滿25年殘刑，謝朝和質疑該規定違反比例等原則，聲請釋憲，憲法法庭15日宣告相關規定違憲，應於2年內修法。但有4名大法官持不同意見，指受刑人並無請求假釋的權利，司法權應尊重立法權。

謝朝和犯下強劫而強姦罪，原本是唯一死刑，1989年被認為「其情可憫」而減刑，依懲治盜匪條例判處無期徒刑確定，服刑18年後提報假釋獲准出獄，未料在外期間又犯下竊盜罪，檢察官依法撤銷其假釋，而因刑法79條之1規定無期徒刑假釋被撤銷，應服完25年殘刑才能出獄，謝男不得再次提報假釋。

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除了謝男，另有34人觸犯重罪判處無期徒刑，假釋期間分別因為再犯或是未定期報到，而被撤銷假釋，應回牢服滿25年殘刑。這35人質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，侵害他們的自由權，聲請釋憲；另有一案是法官聲請，大法官共併36案審理。

憲法法庭15日判決，未區分假釋期間所違反的是刑罰、還是保安處分執行法，也未考量情節與刑度輕重、更生計畫執行成效等因素，一律執行無期徒刑的殘刑，不符比例原則，已違憲，最遲於2年後失效。相關機關應於2年內修法，若逾期未修，應依本判決意旨另做符合比例原則的適當處置。

但有朱富美、蔡宗珍、張瓊文、楊惠欽等4名大法官不認同此判決，出具不同意見書指出，受刑人對於是否假釋並無請求權，此屬行政機關的職權決定，無期徒刑是最嚴重的自由刑，我國雖得假釋，但本質上為終身監禁，並無執行期間，自然沒有執行期滿或殘餘刑期可言。

無期徒刑犯假釋期間再犯，經撤銷假釋，返回牢內拘禁25年，既未加重法定刑「無期徒刑」，亦未增加確定判決的無期徒刑宣告，沒有侵害受刑人的人身自由或基本權，亦無違反比例原則。

無期徒刑假釋撤銷的殘刑制度，均屬立法政策考量下的制度選擇，為正當立法形成範圍，難謂有何牴觸憲法之處。無期徒刑本質上為無期限的終身監禁，法律規定25年為殘刑服刑期限，反而讓受刑人可減縮人身自由限制時間，憲法法庭若代替立法者修法，可能因缺乏充分配套機制，致使實務運作產生困難。

25年的規定並非恣意為之，而是針對無期徒刑、有期徒刑假釋最低應執行期間、有期徒刑可能殘刑期間等相關規範，予以整體衡量的結果，此種由立法所明文的「固定年數殘刑」，涉及刑之執行，是否要考量受刑人被撤銷假釋的原因，而做出層級化的規定，立法者本有較大的形成空間，即便未層級化，也難謂違憲。

若依判決所指，會出現假釋期間謹慎守法的無期徒刑受假釋人，須經20年，其原應執行的無期徒刑才能被視為「已執行完畢」；但假釋期間另犯罪的無期徒刑受假釋人，卻可能因為另犯之罪非屬重罪，即得入監服較短的殘刑，提前執行完畢，而產生不衡平感。

又或是刑法對於有期徒刑的設計，數罪最高可定應執行30年，但若依憲法法庭的判決意旨，不排除出現受有期徒刑宣告的受刑人被撤銷假釋後，其所應服的殘刑，可能比無期徒刑受刑人撤銷假釋後，還要更長更久的荒謬現象。

刑期設計本屬立法者權限，憲法法庭本次以受刑人人權為名貿然干預，未考量到可能引發的後果，除引爆司法指導立法的權力分立爭議外，亦可能造成實務窒礙難行或提高不確定性。尤其判處無期徒刑者均為重刑犯，假釋期間卻未珍惜刑事政策給予的恩典，反再度故意犯罪，竟能獲得憲法法庭救濟，未來是否會成為社會安全網的重大破洞，待時間觀察。

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