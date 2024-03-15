強姦犯無期徒刑獲假釋 再犯回籠蹲25年是否違憲15：00揭曉

憲法法庭15日下午3時宣判。（資料照）

2024/03/15 14:45

〔記者吳政峰／台北報導〕男子謝朝和犯下強劫而強姦罪，1989年判處無期徒刑，服刑18年後獲假釋出獄，卻再犯竊盜罪而被撤銷假釋，依刑法79條之1應回籠蹲滿25年殘刑，謝朝和質疑該規定違反比例等原則，聲請釋憲。本案共36人聲請，憲法法庭併案審理，預定15日下午3時宣判。

謝朝和犯下強劫而強姦罪，1989年被依懲治盜匪條例判處無期徒刑確定，服刑18年後提報假釋獲准出獄，未料在外期間又犯下竊盜罪，檢察官依法撤銷其假釋，而因刑法79條之1規定無期徒刑假釋被撤銷，應服完25年殘刑才能出獄，謝男不得再次提報假釋。

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除了謝男，另有34人觸犯重罪判處無期徒刑，假釋期間分別因為再犯或是未定期報到，而被撤銷假釋，應回牢服滿25年殘刑。這35人質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，侵害他們的自由權，聲請釋憲；另有一案是法官聲請，大法官共併36案審理，預定15日下午3時宣判。

若大法官宣告相關規定違憲，則這36案均可獲得救濟，惟監所是否馬上要放這些重刑犯重返社會，要看憲法法庭的主文如何諭知。

刑法主管機關法務部則認為，假釋屬於立法創設權利，司法權進行違憲審查時，應尊重立法裁量，且現行法針對假釋期間再犯或違規者，並非一律撤銷假釋，已賦予個案裁量餘地；撤銷假釋執行殘刑，未增加負擔，不違反信賴保護原則；現行規範符合正當法律程序並已保障人民訴訟權，且經比較外國立法例，我國並未過苛，無違憲疑慮。

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