人夫被女子網路冒名騙4年87次「醫療費」 704萬元老本榨光

高雄男子遭冒名女子連騙4年，匯出87筆金額，700多萬元老本幾乎被榨光。示意圖。（記者蔡清華攝）

2024/04/26 09:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市黃姓男子2017年收到自稱「張任妤」女子微信，謊稱自身及母親罹患癌症急需費用，黃每次以6000元到12萬元不等的金額連續近4年支助其醫療費用，最後黃男極盡所能籌出5萬元，並告知再也籌不出錢後，對方就音訊全無，經妻子查覺有異報警查出女子真實身分為凌姓女子，累計被騙走704萬元，經提告詐欺判2年徒刑確定，附民求償橋頭地院全數判賠，仍可上訴。

判決指出，凌姓女子於2017年8月，以微信「張任妤」之名義向黃男謊稱其母親及自己生病、罹患癌症急需費用，黃男十分同情其遭遇，第一次就匯出5萬6千元到凌女戶頭，他每隔一、二週就會給她匯錢，金額從6千元到12萬元不等。黃為了讓凌女更方便取錢，甚至直接提供其帳戶，讓凌女以無卡提款方式提領現金。

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直到2021年4月，黃男極盡所能籌出最後一筆5萬元，並告知凌女再也籌不出錢後，凌女就此音訊全無。前後總計匯出87次款項，付出了704萬餘元。經妻子發覺有異，詢問事情始末，黃男始知受騙並報警。

警方查出女子真實身分，發現凌女所稱可憐遭遇全是謊言，被依詐欺罪嫌起訴，凌女於警詢、偵查均否認犯行，直到一審判決前才坦承不諱，凌女僅允每月分期償還1萬元，案經橋頭地院、高雄高分院審理判2年徒刑確定，其中1年9月不得易科罰金。附帶民事求償橋頭地院判凌女需賠償704萬餘元。

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