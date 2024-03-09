關到死？無期徒刑假釋再犯一律再關25年 憲法法庭3/15宣判是否違憲

憲法法庭去年12月19日針對無期徒刑假釋再犯一律服25年殘刑規定，召開言詞辯論庭。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/09 18:55

〔記者吳政峰／台北報導〕謝朝和等28人分別犯下重罪，均判無期徒刑入監，卻因假釋期間犯罪或違規，依刑法第79條之1規定，一律須回籠蹲滿25年殘刑（即再關25年）。28人質疑該規定違反比例等原則，聲請釋憲，憲法法庭8日公告定15日宣判。

謝朝和在1989年犯下強盜案，最高法院判無期徒刑定讞。他服刑18年後，2009年假釋出獄，期間再犯竊盜罪，被判刑1年2月，假釋被撤銷。依法謝男必須執行25年不得假釋的殘刑。

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謝男等於服刑18年，再加上25年，再接續服後案徒刑。他質疑是終老監獄，違反比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭公告，109年度憲二字第333號聲請人謝朝和聲請案等，定於中華民國113年3月15日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決，屆時將開放民眾旁聽，也會同步於網路直播。

刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑」。謝男等人分別觸犯懲治盜匪條例等罪，判處無期徒刑確定，而因我國刑事政策並無「終身監禁」制度，即便判處無期徒刑，服刑一定期間後仍可假釋。

謝男等人假釋出獄後，再度故意犯罪或違反保護管束要求（例如:未定期報到），假釋被撤銷，依照刑法第79條之1第5項，應回籠服完25年殘刑，再接續服後案徒刑。謝男等28人不滿，質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，侵害他們的自由權，聲請釋憲。

刑法主管機關法務部說明，假釋屬於立法創設權利，司法權進行違憲審查時，應尊重立法裁量，且現行法針對假釋期間再犯或違規者，並非一律撤銷假釋，已賦予個案裁量餘地；撤銷假釋執行殘刑，未增加負擔，不違反信賴保護原則；現行規範符合正當法律程序並已保障人民訴訟權，且經比較外國立法例，我國並未過苛，無違憲疑慮。

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