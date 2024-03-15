為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

無期徒刑假釋再犯一律再關25年 憲法法庭判決「部分違憲」

憲法法庭宣示113年憲判字第2號判決。（記者吳政峰翻攝）

憲法法庭宣示113年憲判字第2號判決。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/15 15:46

〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子等35人分別觸犯重罪，判無期徒刑確定，假釋出獄後再度犯罪或違規，依刑法第79條之1規定須回籠蹲滿25年（舊法20年）殘刑。謝男質疑該規定違反比例等原則，聲請釋憲，憲法法庭15日對此做成113年憲判字第2號判決，宣告「部分違憲」，相關機關應於2年內修法。

憲法法庭指出，部分撤銷假釋原因是另犯罪或違反保安處分執行法規定，也未區別另犯罪的情節暨所犯之罪應執行之刑輕重，以及假釋期間更生計畫執行成效等因素，一律執行固定殘刑滿20年或25年，不符比例原則，違反憲法第8條保障人身自由之意旨，相關規定最遲2年後失其效力。

憲法法庭指出，相關機關應於2年內修法，逾期未完成修法，相關機關就無期徒刑撤銷假釋執行殘刑的個案，應依本判決意旨，另為符合比例原則的適當處置，並非一定要執行固定殘刑滿20年或25年。

其中15名聲請人另聲請裁判憲法審查（確定終局判決或裁定違憲），憲法法庭廢棄並發回最高法院，最高法院於相關機關修法前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後，再依新法裁判。若相關機關未於2年內修法，最高法院應本判決意旨裁判。此外，最高法院刑事第一庭也針對本案聲請釋憲，亦應依相同意旨裁判。

憲法法庭敘明，其他聲請人的案件，檢察總長得依職權或依聲請提起非常上訴，最高法院於修法完成前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後依新法裁判。逾期未完成修法，最高法院應依本判決意旨裁判。

其他執行無期徒刑殘餘刑期的受刑人，於本判決宣示後，對檢察官的執行指揮聲明異議者，法院於修法期限屆滿前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後依新法裁判；逾期未完成修法，應依本判決意旨裁判。受刑人如已聲明異議尚在法院審理中者，亦同。

執行無期徒刑殘餘刑期的受刑人，依本判決改定殘餘刑期後，短於實際已執行殘餘刑期者，均以實際執行殘刑的最後一天，視為執行完畢之日，如有他刑，即接續執行他刑。

憲法法庭特別強調，相關受刑人不得據本判決，就已受執行的殘餘刑期，聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。

根據刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑」。謝男犯下強劫而強姦罪，1989年被依懲治盜匪條例等罪判無期徒刑，而因我國刑事政策並無「終身監禁」制度，即便判處無期徒刑，服刑一定期間後仍可假釋，謝男服刑18年後假釋出獄。

謝男假釋出獄後，再度犯下竊盜罪，被撤銷假釋，依刑法須回牢服滿25年殘刑；此外，另有34名無期徒刑假釋犯也因再度故意犯罪或違反保護管束要求（例如:未定期報到），假釋被撤銷，亦被依刑法第79條之1第5項，回籠服完25年殘刑，再接續服後案徒刑。

謝男等35人不滿，質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，侵害他們的自由權，聲請釋憲，另外，最高法院刑一庭也聲請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強姦犯無期徒刑獲假釋 再犯回籠蹲25年是否違憲15：00揭曉
2024/03/15 14:45

強姦犯無期徒刑獲假釋 再犯回籠蹲25年是否違憲15：00揭曉
關到死？無期徒刑假釋再犯一律再關25年 憲法法庭3/15宣判是否違憲
2024/03/09 18:55

關到死？無期徒刑假釋再犯一律再關25年 憲法法庭3/15宣判是否違憲

皮膚病也可能致命！治療GPP露曙光
面對恐怖情夫 保護令不夠要懂自保
2024/01/20 05:30

面對恐怖情夫 保護令不夠要懂自保
侯友宜質問賴清德：主張廢死或反廢死？要不要修黨綱廢死主張？
2024/01/09 18:00

侯友宜質問賴清德：主張廢死或反廢死？要不要修黨綱廢死主張？

淡海地王有感建築 全部訂製付款
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播