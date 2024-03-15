無期徒刑假釋再犯一律再關25年 憲法法庭判決「部分違憲」

憲法法庭宣示113年憲判字第2號判決。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/15 15:46

〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子等35人分別觸犯重罪，判無期徒刑確定，假釋出獄後再度犯罪或違規，依刑法第79條之1規定須回籠蹲滿25年（舊法20年）殘刑。謝男質疑該規定違反比例等原則，聲請釋憲，憲法法庭15日對此做成113年憲判字第2號判決，宣告「部分違憲」，相關機關應於2年內修法。

憲法法庭指出，部分撤銷假釋原因是另犯罪或違反保安處分執行法規定，也未區別另犯罪的情節暨所犯之罪應執行之刑輕重，以及假釋期間更生計畫執行成效等因素，一律執行固定殘刑滿20年或25年，不符比例原則，違反憲法第8條保障人身自由之意旨，相關規定最遲2年後失其效力。

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憲法法庭指出，相關機關應於2年內修法，逾期未完成修法，相關機關就無期徒刑撤銷假釋執行殘刑的個案，應依本判決意旨，另為符合比例原則的適當處置，並非一定要執行固定殘刑滿20年或25年。

其中15名聲請人另聲請裁判憲法審查（確定終局判決或裁定違憲），憲法法庭廢棄並發回最高法院，最高法院於相關機關修法前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後，再依新法裁判。若相關機關未於2年內修法，最高法院應本判決意旨裁判。此外，最高法院刑事第一庭也針對本案聲請釋憲，亦應依相同意旨裁判。

憲法法庭敘明，其他聲請人的案件，檢察總長得依職權或依聲請提起非常上訴，最高法院於修法完成前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後依新法裁判。逾期未完成修法，最高法院應依本判決意旨裁判。

其他執行無期徒刑殘餘刑期的受刑人，於本判決宣示後，對檢察官的執行指揮聲明異議者，法院於修法期限屆滿前，應裁定停止審理程序，迄新法生效後依新法裁判；逾期未完成修法，應依本判決意旨裁判。受刑人如已聲明異議尚在法院審理中者，亦同。

執行無期徒刑殘餘刑期的受刑人，依本判決改定殘餘刑期後，短於實際已執行殘餘刑期者，均以實際執行殘刑的最後一天，視為執行完畢之日，如有他刑，即接續執行他刑。

憲法法庭特別強調，相關受刑人不得據本判決，就已受執行的殘餘刑期，聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。

根據刑法第79條之1第5項規定「經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑」。謝男犯下強劫而強姦罪，1989年被依懲治盜匪條例等罪判無期徒刑，而因我國刑事政策並無「終身監禁」制度，即便判處無期徒刑，服刑一定期間後仍可假釋，謝男服刑18年後假釋出獄。

謝男假釋出獄後，再度犯下竊盜罪，被撤銷假釋，依刑法須回牢服滿25年殘刑；此外，另有34名無期徒刑假釋犯也因再度故意犯罪或違反保護管束要求（例如:未定期報到），假釋被撤銷，亦被依刑法第79條之1第5項，回籠服完25年殘刑，再接續服後案徒刑。

謝男等35人不滿，質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，侵害他們的自由權，聲請釋憲，另外，最高法院刑一庭也聲請。

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