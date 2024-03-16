無期徒刑假釋再犯一律關滿25年「部分違憲」

憲法法庭宣示113年憲判字第2號判決。（記者吳政峰翻攝）

2024/03/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕謝姓男子等卅五人，分別觸犯強劫而強姦等重罪被判無期徒刑確定，假釋出獄後因再度犯罪或違規，依刑法第七十九條之一規定，回籠蹲滿至少廿五年（舊法廿年）的殘刑。他們質疑違反比例原則，聲請釋憲，憲法法庭昨做成一一三年憲判字第二號判決，宣告一律服滿殘刑「部分違憲」，相關機關應於兩年內修法。法務部回應，將依判決意旨於期限內完成修法。

憲法法庭：未考量情節 違比例原則

憲法法庭指出，未區分假釋期間所違反的是刑罰、還是保安處分執行法，也未考量情節與刑度輕重、更生計畫執行成效等因素，一律執行無期徒刑的殘刑，不符比例原則，已違憲，最遲於二年後失效。相關機關應於二年內修法，若逾期未修，應依本判決意旨另做符合比例原則的適當處置。

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其中十四名聲請人聲請裁判憲法審查，憲法法庭廢棄原確定裁定，發回最高法院更裁；另廿一件，檢察總長得依職權或依聲請，提起非常上訴。最高法院於修法完成前，應裁定停止審理程序，待新法生效再依新法裁判；聲請釋憲的最高法院刑一庭，亦應依相同意旨裁判。

其他被撤銷假釋的無期徒刑受刑人，即日起可對檢察官的執行指揮聲明異議，法院於修法期限屆滿前，應裁定停審，待新法生效後再依新法裁判。若已聲明異議而尚在法院審理中者，亦同。

未來改定的刑期，若短於實際已執行刑期，視為執行完畢，如有其他罪刑，接續執行。憲法法庭強調，受刑人不得依據本判決，聲請刑事補償、國家賠償或折抵他刑。

四位大法官不認同部分違憲

有四位大法官出具不同意見書，認為假釋屬立法形成自由，司法權應予尊重，且無期徒刑屬終身監禁，受刑人無權請求假釋，服滿廿五年的殘刑並非加重其刑罰。

我國無期徒刑有假釋機制，期間再犯或是違反保護管束處分，應回牢執行完廿五年的殘刑。謝男等卅五名受刑人質疑該規定違反比例、平等、正當法律程序等原則，聲請釋憲，最高法院刑一庭也為另一位受刑人聲請釋憲。

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