男與女友「謀為同死」 聲請釋憲不受理

電競公司客服杜弘宇與女友「謀為同死」，杜認為刑法無法讓人民自由行使「生命自由權」聲請釋憲，但憲法法庭裁定不受理。（記者楊國文攝）

2024/03/18 16:41

〔記者楊國文／台北報導〕電玩競技公司客服杜弘宇與王姓女友相約殉情，結果王女身亡，杜男卻獨活，去年被依謀為同死幫助他人使之自殺罪判1年徒刑定讞，杜認為法律處罰「謀為同死」，讓人民無法行使「生命自決權」，聲請釋憲，憲法法庭認為杜聲請無理由，裁定不受理。

杜弘宇主張，高院更一審判決適用的刑法第275條第2項、第4項規定，處罰教唆、幫助他人自殺或謀為同死，使人民無法自由行使「生命自決權」，侵害人性尊嚴，逾越憲法生命權的防禦功能，目的不正當且手段不具必要性，違反憲法第23條的比例原則，因此聲請法規範及裁判憲法審查（釋憲）。

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憲法法庭指出，刑法相關規定是處罰教唆或幫助他人自殺或謀為同死的行為，並非非難自殺的人。

憲法法庭認為，杜聲請釋憲，無法證明已具體指明刑法規定有何侵害人民自我生命自決權及人性尊嚴，而有侵害人民基本權之處，也沒有具體敘明確定判決有何牴觸憲法之處，聲請釋憲顯然無理由，因此裁定不受理。

2015年8月間，杜男與交往5個月的王女相約殉情，一起外出買木炭、安眠藥，回到租屋處後再寫下遺書「希望可以將交往時最美好的時光留住」，2人喝酒服藥後隨即燒炭輕生。杜男幾個小時醒來後，發現王女已經死亡，打電話給母親報警。

杜男應訊表示，和王女感情很好，決定陪女友殉情，並強調「我確實想要輕生」。但王女父母認為，女兒想當舞蹈老師，無自殺動機，控告杜男謀殺女兒，檢方依家暴殺人罪起訴杜男。

士林地院依幫助自殺罪判杜男2年8月，高院認定杜男並無意願與王女殉情赴死，卻以誓言包裝謊言，加重刑責改判4年徒刑，經最高法庭撤銷發回，高院更一審認定杜男所為屬「密謀同死而幫助自殺」，考量杜男有殉情念頭並坦承犯行，其身心同樣受創，輕判1年。杜男、檢方均上訴，最高法院駁回定讞。

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