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5毒販從憲法法庭「大屠殺」中倖存 一度差點無法獲得救濟

憲法法庭不受理112年憲判字第13號補充判決案。（資料照）

憲法法庭不受理112年憲判字第13號補充判決案。（資料照）

2024/02/06 13:58

〔記者吳政峰／台北報導〕2500多名毒販質疑毒品危害防制條例第4條規定「販賣第一級毒品處死刑或無期徒刑」，違反比例原則，聲請釋憲，憲法法庭不受理其中2000多案，被大法官黃昭元質疑為「大屠殺」，另受理的案件中，有5人因法條宣告「部分違憲｣獲益，卻因憲法判決語意模糊，一度差點無法獲得救濟，幸好檢察總長勇於嘗試，替他們提起非常上訴獲准。

本案原有2500多名聲請人，但絕大多數不符合憲法法庭設立的「情節輕微」的標準，遭裁定不受理。黃昭元不滿同仁的做法，出具不同意見書，批憲法法庭的這種作法，以致最後只剩8件聲請案被受理，甚至連最初受理且列為主案的吳建廷聲請案，也遭逆轉而不受理，如此奇特結果，堪稱我國釋憲史上少見的聲請案大屠殺。

最後僅54案進入併案審查，經實質審理，憲法法庭2023年作成112年憲判字第13號，直指法條未考量情節極輕微的個案，一律無期徒刑起跳，違反比例原則，應於2年內修法，但其中僅8案（5案為毒販、3案為法官聲請）符合「適用法律違憲」的標準，可獲得救濟，其餘46案裁定不受理。

5名毒販釋憲翻盤，2023年9月間聲請提起非常上訴，惟112憲判13並非宣告法規立即失效，而是要求相關機關於2年內應修法，修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合情輕法重個案，除依刑法第59條規定減輕其刑外，另得減輕其刑至二分之一，整篇主文未賦予修法完成前的非常上訴依據，以致最高檢察署無所適從。

檢察總長考慮112憲判13語意模糊，若貿然非常上訴，恐有遭駁回風險，先暫予簽結。5名毒販不滿，再度釋憲，要求憲法法庭補充判決，讓他們能立即獲得救濟。

檢察總長為了避免法律爭議，保障人權，召集最高檢檢察官開會，決定冒險嘗試，先提一案非常上訴，2023年11月獲得最高法院受理，廢棄發回二審更審後，檢察總長火速再提其他4案，同樣獲准，亦均於11月份發回更審。

憲法法庭見檢察總長已經提起非常上訴，認為5名毒販聲請補充112憲判13的理由，已無權利保護必要，日前裁定不受理。

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