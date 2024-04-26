前女友找不到NBA紀念外套 他威脅PO性愛影片判刑又判賠

劉姓男子不爽前女友弄丟公牛隊外套，竟威脅PO性愛影片。示意圖。（法新社資料照）

2024/04/26 10:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和前女友數度分合，他把一件NBA公牛隊紀念外套留在前女友家，分手1年後要求歸還，但對方找不到外套，劉男竟恐嚇要把兩人性愛影片PO網，被法官依恐嚇危害安全等罪判徒刑6月；女友另提民事求償26萬餘元，法官認為她身心受創，判劉男應賠12萬餘元。

判決指出，2019年間，劉姓男子（23歲）跟潘女在台北同居，兩人分手後，劉男把自己的東西裝箱搬回高雄，但兩人後來又復合，劉男再回到台北，期間，剛好是劉男的生日，他向媽媽要了1萬元買了一件限量的NBA公牛隊紀念外套當作生日禮物，結果他和潘女又分手，將外套留在潘女家。

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劉男向潘女索討外套，潘女怎麼找就是找不到，劉男不爽認為對方要霸佔外套，氣得把兩人曾拍過的性愛影片截圖，恐嚇潘女「「你什麼時候把1萬還來我就下架，拖越久我就發越多，各個網站都發」，潘女不理他，劉男竟再找玩遊戲認識的未成年網友（高雄少家法院另案偵辦）傳訊息給前女友，恐嚇她還1萬元。

潘女擔心性愛影片外流報警，高雄地院審理時，劉男辯稱自己只是想要拿回自己的東西，也不知道幫他忙的網友未成年；法官認為，劉男主觀上並無恐嚇取財犯意，依恐嚇危害安全等罪判他徒刑6月，得易科罰金。

被劉男長期騷擾的潘女，因壓力太大去身心科求診，發現自己罹患急性壓力反應、創傷後壓力、憂鬱症等疾患，被迫須向公司請長假休養，她向劉男提告求償26萬餘元；鳳山簡易庭審理時，劉男反嗆潘女的IG上都是吃喝玩樂的照片，看不出哪裡精神受創，但法官認為，不能僅憑潘女在IG張貼分享日常生活照片，即可反推認為她身心未受創，綜合相關事證後，判劉男應賠12萬餘元，可上訴。

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