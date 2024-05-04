5/4 今彩539頭獎開出3注！獎落「這3縣市」

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

2024/05/04 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月4日）開獎的第113000108期今彩539頭獎共開出3注，由基隆市中正區北寧路368之1號「八斗子彩券行」、新北市三重區長元街60號「我會發商行」及台中市西區廣民里樂群街79之2號1樓「金來富彩券行」開出。

第113000108期今彩539中獎號碼為「02、07、13、18、28」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6760注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7345注中獎，每注可得50元。

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第113000108期39樂合彩中獎號碼為「02、07、13、18、28」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共168注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7800注中獎，每注可得1125元。

第113000108期3星彩中獎號碼為「555」，壹獎共473注中獎，每注可得5000元。

第113000108期4星彩中獎號碼為「5397」，壹獎共14注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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