為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

百貨公司櫃姐欲分手 男友竟散佈她自慰性愛片

百貨公司精品店櫃姐欲分手，男友涉嫌散佈偷錄自慰性愛影片，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

百貨公司精品店櫃姐欲分手，男友涉嫌散佈偷錄自慰性愛影片，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/02/16 22:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子為報復擔任精品店櫃姐的女友欲分手，涉嫌將偷錄的性愛自慰影片，傳送予她和公司、親友等，還指其為網路色情直播主，被地院從重判關。但高等法院高雄分院考量他認罪，事後與女友互動良好，改判刑10月定讞，可易科罰金。

判決書指出，2022年1月至4月間，張男與在百貨公司精品店服務的女友（小茹）交往期間，LINE視訊裸體聊天時，涉嫌竊錄她裸露胸部、私密處等身體隱私部位而自慰的畫面。後來，2人感情生變，張男在同年6月16、7日，接連傳送上開性愛內容予小茹，要脅毀掉她一生。

不久，張男又把影片傳送給小茹的公司同仁、親友，並指她是色情直播主。案經小茹報警後，員警依妨害秘密等罪嫌，全案移送高雄地檢署偵查起訴。

地院指張男毫無悔意，甚至揚言判決無罪後，會反告小茹誹謗及誣告，依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑8月要關﹔另散布文字誹謗罪，則處徒刑半年，得易科罰金，他不服上訴，坦承犯行，並表示悔悟，要求從輕發落。

高雄高分院考量張男自白認罪，與小茹互動良好，並不時關心她，妨害秘密罪和誹謗罪分處有期徒刑6月和5月，併執行刑10月定案，如易科罰金，以1000元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
上網兜售裸照、性愛片 女判拘役
2023/11/27 05:30

上網兜售裸照、性愛片 女判拘役
南韓高麗大學網路社群驚見與學妹性愛影片 伺服器一度癱瘓
2023/11/21 15:53

南韓高麗大學網路社群驚見與學妹性愛影片 伺服器一度癱瘓

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
前八軍團女輔導長性愛片外流 雄檢「找不到散布源頭」全案簽結
2023/08/02 12:44

前八軍團女輔導長性愛片外流 雄檢「找不到散布源頭」全案簽結
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播