百貨公司櫃姐欲分手 男友竟散佈她自慰性愛片

百貨公司精品店櫃姐欲分手，男友涉嫌散佈偷錄自慰性愛影片，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2024/02/16 22:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子為報復擔任精品店櫃姐的女友欲分手，涉嫌將偷錄的性愛自慰影片，傳送予她和公司、親友等，還指其為網路色情直播主，被地院從重判關。但高等法院高雄分院考量他認罪，事後與女友互動良好，改判刑10月定讞，可易科罰金。

判決書指出，2022年1月至4月間，張男與在百貨公司精品店服務的女友（小茹）交往期間，LINE視訊裸體聊天時，涉嫌竊錄她裸露胸部、私密處等身體隱私部位而自慰的畫面。後來，2人感情生變，張男在同年6月16、7日，接連傳送上開性愛內容予小茹，要脅毀掉她一生。

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不久，張男又把影片傳送給小茹的公司同仁、親友，並指她是色情直播主。案經小茹報警後，員警依妨害秘密等罪嫌，全案移送高雄地檢署偵查起訴。

地院指張男毫無悔意，甚至揚言判決無罪後，會反告小茹誹謗及誣告，依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑8月要關﹔另散布文字誹謗罪，則處徒刑半年，得易科罰金，他不服上訴，坦承犯行，並表示悔悟，要求從輕發落。

高雄高分院考量張男自白認罪，與小茹互動良好，並不時關心她，妨害秘密罪和誹謗罪分處有期徒刑6月和5月，併執行刑10月定案，如易科罰金，以1000元折算1日。

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