上網兜售裸照、性愛片 女判拘役

張女在社群網站「FansOne」貼文，指自己被檢舉、跑官司。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/27 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕張姓女子在好市多嘉義店內自拍露胸影片，張貼網路社群「Twitter（現稱為X）」，也於社群網站「FansOne」張貼在台中旅館拍攝的性愛影片與照片，並兜售猥褻影片照片，被嘉義檢警偵辦；案經檢方聲請簡易判決，日前嘉義地方法院依散布猥褻影像罪、販賣猥褻影像及照片罪，判張女應執行拘役七十日，得易科罰金，沒收手機、犯罪所得二萬元。

犯罪所得2萬元沒收

判決書指出，二○二二年七月二十一日晚上七點，張女在好市多嘉義店內，用手機拍攝自己露胸影片，將影片上傳推特帳號，張貼「嘉義好市多解鎖成就」等文字，藉此方式使不特定多數人均得以透過連結網路方式觀覽。

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同年八月二十七日至同年十月十七日，張女於在台中市某旅館內，以手機拍攝自己性愛影片及照片後，上傳社群網站「FansOne」帳號，向不特定人兜售猥褻照片及影片，採訂閱制每月收費五九九元。

法院審理認為，張女將影片散佈於眾、販售行為，造成社會性風俗、性道德不良影響，甚屬不當，考量她坦承犯行，犯後態度尚佳，散布、販售猥褻影像數量不具規模，散布猥褻影像罪判處拘役三十日，販賣猥褻影像及照片罪處拘役五十日，應執行拘役七十日，得易科罰金，販售行為計算獲利為二萬元沒收、手機一支沒收。

抱怨帳號被檢舉

張女目前在「X」的帳號仍持續在發文，但經查已無在好市多嘉義店的露胸影片，她在「FansOne」的帳號則發文表示，最近帳號一直被檢舉，被說妨害風化、引誘未成年賣淫之類，「害我最近一直跑官司，好煩喔…」

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