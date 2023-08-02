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    前八軍團女輔導長性愛片外流 雄檢「找不到散布源頭」全案簽結

    前八軍團女輔導長性愛片外流案，檢方查不到散布源頭已簽結。（翻攝「內內」官方IG）

    前八軍團女輔導長性愛片外流案，檢方查不到散布源頭已簽結。（翻攝「內內」官方IG）

    2023/08/02 12:44

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕前國軍八軍團女輔導長「內內」與男友親密自拍片外流而遭記過除役，她轉戰成人直播平台撈金，並報警想要揪出幕後散布者，但檢警查了5個月，仍找不到散布的源頭，只抓到4名分享的網友，全案簽結後依職權送高分檢再議駁回；4名分享影片的網友，分別由桃園、台中、台南及高雄4個地檢署偵辦，目前一人起訴、一人緩起訴、一人不起訴、一人偵辦中。

    前八軍團女輔導長「內內」2年前在營區內跟男友拍攝的性愛影片，今年2月在網路流傳，影片遭到外流後，「內內」被記2大過2小過汰除，她事後與男友蒐集到50多份LINE截圖，報案提告要揪出幕後黑手，並質疑自己手機安裝國軍MDM（智慧型手機自動化管理系統）時，被軍中資安人員竊錄。

    雄檢偵查時，針對國軍2名資安人員涉嫌散布性愛影片向法院聲請搜索票，但法官不准，檢警傳喚兩名資安人員出面說明，兩人都否認涉案，也找不到他們從MDM系統竊錄並散布「內內」影片的證據。

    而「內內」從LINE截取各群組分享她的性愛影片，雖然有看到幾十名網友廣傳私密片，但LINE基於保障用戶隱私，不肯提供這些網友的個資給檢警，檢警逐一抽絲撥繭，最後也只找到4名涉嫌散布的網友。

    這4名網友分別位在桃園、台中、台南及高雄，由所在地的地檢署介入偵辦，其中桃園的網友還在偵辦中、台中的網友被檢方起訴並聲請簡易判決、台南的網友不起訴、高雄的網友處分緩起訴但須向公庫支付2萬元。

    至於「內內」介意的散布影片源頭，高雄檢警偵辦5個月後，因「找不到散布源頭」，全案簽結並依職權送高雄高分檢再議，高雄高分檢已駁回再議，外流案除非再有新事證，否則將成為「無頭公案」。

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