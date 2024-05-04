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已婚大叔裝「腹肌小鮮肉」 撇癌妻狎弄國中妹下場曝

賴姓男子假扮小鮮肉騙國中妹出門灌酒性侵，二審時因沒有證據證明被害人排斥發生性行為，最後判賴男緩刑5年。（記者王捷攝）

賴姓男子假扮小鮮肉騙國中妹出門灌酒性侵，二審時因沒有證據證明被害人排斥發生性行為，最後判賴男緩刑5年。（記者王捷攝）

2024/05/04 22:33

〔記者王捷／台南報導〕賴姓已婚大叔瞞罹癌妻，上網扮18歲「腹肌小鮮肉」，騙國中女生交往、拍猥褻照片，等聊天講到有意發生性關係後，賴男再以本尊現身，在車上灌酒性侵對方，原審認為，女子客觀上不排斥與賴男假扮的小鮮肉發生關係，加上沒有其他證據、賴賠40萬和解，判2年刑期，檢察官上訴後，台南高分院判緩刑5年。

賴姓男子在交友軟體認識被害女子，向女子謊稱自己只有18、19歲還有腹肌，讓對方對他有好感，並在網路上交往，聊天過程中他一直要看女子洗澡的照片，但被拒絕。2022年間，賴男誆稱要讓女子摸腹肌、吃麥當勞，把她騙出來，雖然女子有找朋友陪同，但是朋友上車時，被賴男瞪了一眼，最後讓女子一人上車。

在停紅燈時，賴男拿酒給女子喝，等賴男開到偏僻處後，對女子性侵，後來因女子表示會痛，賴男才停止。受害後，雖然女子指證歷歷，但是身上並未找出傷痕，原審認為，女子在網路聊天時，不排斥發生性關係，見到賴男本尊也沒逃走，以女子的身高，在副駕駛座這麼窄的地方，如果被侵犯時有反抗，怎麼可能會沒有傷？

另外，女子在案發後，從沒有對親友表示害怕、哭泣、憤怒、羞恥、疏離等情緒，客觀上也沒有排斥與賴男性交，加上賴男賠了女子母親40萬，二審又賠女子10萬多，最後判處緩刑5年。

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