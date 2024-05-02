這款渣男！同居女友遭友人嘿咻 竟叫她忍耐還門外把風

薛男和葉姓友人涉嫌性侵薛男的同居女友，均被高雄橋頭地院判關。（記者鮑建信攝）

2024/05/02 21:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕薛姓男子竟「呷好逗相報」，把未成年女友轉介葉姓友人「分享」，還叫她忍耐，自己則在門外把風；後來又涉嫌把她肚子搞大。被橋頭地院依妨害性自主罪，判處薛、葉分別3年8月和2年6月徒刑。

據了解，2019年間，被害人A女與薛男同居期間，經他介紹認識經營手機店葉姓友人。隔年4、5月間，A女在手機店房間，二度被葉涉嫌性侵得逞。同年8月下旬，A女又被薛男在他住處強行嘿咻並懷孕。

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案經A女提出告訴後，檢方偵辦期間，A女家人有意促成婚事，薛則以她曾被葉男玷辱而拒絕，承辦檢察官因而將葉涉案部分一併調查後，依涉嫌妨害性自主罪將2人起訴。

葉男供稱兩次性行為都是兩情相悅，並指薛男事後向他索取金錢花用，應是慫恿A女與他合意「炒飯」，否認犯行。

薛男起初否認與A女發生關係，後又說她曾與其他人發生性關係，懷孕不一定是他造成。

地院調查，A女遭葉男脫褲時曾反抗，薛男在旁叫她忍耐，甚至到門外把風，加上她指證歷歷，因而判決葉2次性侵，各處有期徒刑1年10月，併執行刑2年半﹔薛則處有期徒刑3年8月，均可上訴。

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