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女子應徵秘書上摩鐵面試慘失身！惡狼賠50萬再被判3年2月

邱男誆稱提供秘書工作，性侵面試女子，雖賠償和解，仍被高雄高分院判囚。示意圖，非當事人。（資料照）

邱男誆稱提供秘書工作，性侵面試女子，雖賠償和解，仍被高雄高分院判囚。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/02/19 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市女子小雪（化名）在臉書PO求職訊息，邱姓男子約她在摩鐵面試秘書一職時，聲稱要測試她酒量及與客戶接觸親密程度，進而性侵得逞，後雖賠償50萬元和解，小雪也替他求情，但邱男仍被高等法院高雄分院依妨害性自主罪，判刑3年2月要關。

判決書指出，2021年12月間，小雪在臉書社團張貼求職訊息，邱男佯稱提供秘書工作機會，內容是陪同應酬及記錄會議過程，應酬過程中更有高額小費可收取，並約她在高雄某摩鐵面試。

邱男誆稱，在客戶到達前，須測試酒量及與客戶往來親密接受度，小費會因雙方互動的親暱程度而提高，小雪誤以為真而遭對方上下其手，甚至被侵犯得逞。

當晚7點多，因客戶遲未現身，小雪察覺有異而離去，後來驚覺被騙報警，楠梓分局辦案人員依妨害性自主罪嫌，將邱男函送橋頭地檢署偵辦、起訴，地院判處有期徒刑3年2月。

邱男上訴指稱，案發後非常後悔，並賠償小雪50萬元和解，對方也替他求情，希望從輕量刑，宣告緩刑，給他自新機會。

高雄高分院則指出，原審審理期間，邱男直到最後始認罪，加上手段惡劣，不宜輕縱，判決駁回，仍可上訴。

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