為省瓦斯費共浴 繼父貪吃「母女丼」判10年

情境照。（資料照）

2024/05/03 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿珍（化名）帶著女兒從台北南下高雄改嫁阿強（化名），3人平時為了節省瓦斯費會一起洗澡，但阿強卻趁阿珍洗完先走一步時，趁機性侵10歲的繼女，直到兩人離婚後，女兒才向母親告知被侵犯的事，阿強雖否認涉案，仍被法官依強制性交罪判刑10年。

判決指出，阿珍和丈夫分開後，在台北獨自撫養女兒，後來她結識阿強，兩人陷入熱戀，阿強也承諾給阿珍和女兒一個家，阿珍於2018年3月嫁給阿強，並帶著當時僅國小1年級的女兒搬到高雄。

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一家3口先租在苓雅區，為了節省瓦斯費，阿強、阿珍和女兒一起洗澡，但女生念國小3年級時，阿強某次共浴後，見阿珍洗完澡先離開，他以不配合聽話將遭神明處罰為由，逼繼女與他發生性行為；後來一家人搬到鳳山區住處時，阿強又用同樣的手法，再對繼女伸出狼爪。

2022年8月，阿珍不滿阿強一直都窩在家裡不去工作，她跟女兒談心時，問女兒是住台北還是高雄好時，女兒回她「在台北比較快樂，想回去台北」，阿珍問她為什麼，女兒說出阿強會要她用嘴巴含住生殖器，阿珍聽完大吃一驚，趕緊帶女兒去找阿強對質，但阿強否認，阿珍氣不過直接報警，並在同年11月跟阿強離婚。

高雄地院審理時，阿強仍否認對繼女伸出狼爪，他的辯護律師也說，案發現場均為空間狹小住家，若阿強有對繼女做出不好的行為，阿珍不可能沒聽到；但法官檢視相關事證，發現阿強曾為此事向繼女道歉，還說出「謝謝妳愛我，爸爸雖然有錯在先，我死後也不敢要求妳原諒我」。

甚至，阿強得知自己被告後，還「以死逼迫」阿珍撤告或是要求繼女不要說出對他不利的話，並傳送割腕流血照留言「我等等就走了，我這輩子與你無緣，我徹底懊悔，來世再相見，我想睡了，就讓我睡著走了，謝謝你這五年當我太太」、「我進去最少7年起跳，我連在裡面的日子也過不下去，乾脆走完人生好了」。

法官認為，阿強犯行遭察覺後，自知理虧且難逃法網，才心急迫切要求母女兩人宥恕他的犯行，阿強若沒有過錯，何須懇求阿珍母女原諒，因此認定阿強說詞不足採信，依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪判刑10年，可上訴。

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