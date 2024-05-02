基隆男約砲男網友到旅館開房 趁他酒醉性侵遭起訴

葉姓男子被控趁男網友阿信酒醉時乘機性侵，基隆地檢署今天將葉男依乘機性交罪嫌起訴。圖與文無關。（資料照）

2024/05/02 20:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕葉姓男子去年4月在網路結識男網友阿信（化名），約到旅館開房間「約砲」，被控趁阿信酒醉休息時霸王硬上弓，阿信直到被弄痛到驚醒，才知遭葉男性侵。基隆地檢署今（2）日偵結，將葉男依乘機性交罪嫌起訴。

35歲葉姓男子在基隆工作，去年4月間透過網路交友結識年紀與他相當，長相斯文的阿信，相約下班後到基隆市一家旅館開房間「約砲」。

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阿信因為當天在台北有應酬，仍在結束飲宴後，從台北搭火車前來基隆赴約；葉男貼心在台鐵火車南站等阿信下車，晚間9時許見阿信出站後，2人一起步行到旅館開房間。

阿信指控，當晚他因為應酬時喝了不少酒，到旅館後不勝酒力，想要睡覺，而且他一進旅館就明確告訴葉男，他心情不好，「今晚不想做」，接著就躺在床上睡著了；未料，睡到一半，突然痛到驚醒，才驚覺遭葉男性侵。

阿信報警控訴，葉男趁他酒醉時，違反他意願硬上；葉男則否認性侵阿信，並堅稱，阿信當時並沒有拒絕。

檢方調查後認定，葉男趁阿信不勝酒力，見有機可趁，伺機性交1次得逞，將葉男依涉犯刑法第225條第1項的乘機性交罪提起公訴。

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