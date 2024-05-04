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被老婆告性侵！人夫趁嘿咻錄音超鹹溼 無罪逆轉改判4年

徐男被控性侵妻子，事後嘿咻錄音想翻案，但高雄高分院審理後卻大逆轉改判刑。（情境照）

徐男被控性侵妻子，事後嘿咻錄音想翻案，但高雄高分院審理後卻大逆轉改判刑。（情境照）

2024/05/04 07:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東徐姓男子被妻子指控性侵後，偷錄愛愛過程證明清白，地院勘驗內容，對話極盡鹹濕、火辣，還邊看A片邊模仿嘿咻，判決徐男無罪，檢方不服上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判徒刑4年。

據了解，2022年4月13日凌晨2點多，徐男明知妻子剛進行婦科手術，經醫師診斷短時間內不宜性交，竟不顧妻子反對，先用牙齒咬傷其身體，涉嫌強行口交、性交，導致妻子多處受傷，被依妨害性自主罪提起公訴。

徐男則堅稱合意性交，還拿出10天後「炒飯」全程錄音帶，證明其清白。

法官開庭勘驗16分鐘對話，盡是火辣、鹹濕，徐男最後還套話說「摸妹妹？會不會摸一摸又告我了？」徐妻則回覆：「你很無聊呢」。

此外，徐姓夫婦「辦事」時間，也是在醫生告誡期限，法官認為她如被性侵，身心嚴重受創，不可能沒多久又做愛，判決其夫無罪，但檢方不服上訴。

高雄高分院認為徐妻被性侵後，身心嚴重受重創，出現創傷症候群，加上徐男測謊未過，及她後來同意嘿咻，並不表示前次可以強行侵犯。

又查，徐男為求自保，未經其妻子同意錄音，並刻意引誘其提及日期舉措，對話則備加呵護，以取得信任進而錄得對其有利之對話，因此改判有期徒刑4年，仍可上訴。

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