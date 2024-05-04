跌一下她大口索賠70萬 法官一招讓「三寶姨」剩5萬

黃姓婦人推手推車逆向走在慢車道，被楊姓女騎士撞到，開口索賠70萬，法官認為黃婦責任比較大，判楊婦賠5萬餘元。（記者王捷攝）

2024/05/04 21:52

〔記者王捷／台南報導〕黃姓婦人推著手推車、逆向走在慢車道上，楊姓女騎士閃避不及，機車排氣管擦到手推車，造成黃婦跌倒，黃婦拿醫院診斷證明，連帶精神賠償開口要70多萬，台南地院法官雖同意，但黃婦逆向、侵入車道是肇事主因，以民法217條減輕賠償，判楊婦賠償5萬餘元。

這件車禍發生在2022年5月，警方認為，黃婦逆向推行手推車、侵入車道，是肇事主因。不過黃婦主張這一摔，摔出滿身傷，尤其左小腿有10公分的撕裂傷，就算治療仍有慢性潰瘍，醫療費用、看護費、輔助用品等開銷就高達20多萬元，黃婦還透過刑事附帶民事訴訟，又追加50萬的精神賠償，開口要70萬。

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楊婦承認有過失，但她認為黃婦推車侵入車道的責任比較大，法院斟酌兩人過錯，認為黃婦要求賠償的部分都合理，不過精神補償費太高了，應該差不多40萬就夠了，但即使法官減少了費用，加起來仍快要60萬。

但是，法官考慮黃婦逆向、侵入車道才是這件車禍的主因，認為黃婦應該負擔8成的責任，而楊婦只有2成的責任，因此從賠償金在扣掉8成後，剩下11萬多，加上楊婦已先用保險賠償了6萬多，在東減西扣下，打了快2年的官司，最後判楊婦賠5萬多元。

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