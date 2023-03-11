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    不爽前女友弄丟NBA紀念外套 他竟威脅PO性愛影片

    不爽前女前弄丟公牛隊外套，男威脅PO性愛影片。示意圖。（法新社資料照）

    不爽前女前弄丟公牛隊外套，男威脅PO性愛影片。示意圖。（法新社資料照）

    2023/03/11 10:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子和前女友數度分合，他把一件NBA公牛隊紀念外套留在前女友家，分手1年後要求歸還，但對方找不到外套，劉男竟恐嚇要把兩人性愛影片PO網，被法官依恐嚇危害安全等罪判徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，2019年間，劉姓男子（23歲）跟女友在台北同居，兩人分手後，劉男把自己的東西裝箱搬回高雄，但兩人後來又復合，劉男再回到台北，期間，剛好是劉男的生日，他向媽媽要了1萬元買了一件限量的NBA公牛隊紀念外套當作生日禮物，結果他和前女友又分手，將外套留在女友家。

    劉男向女友索討外套，前女友怎麼找就是找不到，劉男不爽認為對方要霸佔外套，氣得把兩人曾拍過的性愛影片截圖，恐嚇前女友還他1萬元不然就要PO網，女友不理他，劉男竟再找玩遊戲認識的未成年網友（高雄少家法院另案偵辦）傳訊息給前女友，恐嚇她還1萬元。

    女子擔心性愛影片外流報警，高雄地院審理時，劉男辯稱自己只是想要拿回自己的東西，也不知道幫他忙的網友未成年；法官認為，劉男主觀上並無恐嚇取財犯意，依恐嚇危害安全等罪判他徒刑6月，得易科罰金。

    至於女子另提告妨害秘密的部分，法官當庭勘驗兩人性愛影片，發現這段影片長達4分39秒，劉女兩度看著鏡頭且未有遮掩，認定她同意與劉男合拍性愛影片，因此不構成妨害罪，判劉男無罪，可上訴。

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