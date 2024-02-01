約砲表現太差被封鎖！男網友「見笑轉生氣」恐嚇散布性愛片

蔡姓男子約砲疑表現差被封鎖，竟惱羞成怒恐嚇女砲友。（情境照）

2024/02/01 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕36歲蔡姓男子在網路約砲，和黃姓女網友到摩鐵大戰後，黃女疑不滿蔡男表現太差把他封鎖，蔡男得知此事後氣炸，佯稱手中握有兩人性愛影片，要把影片散布到網路讓網友看黃女如何「露出淫蕩的表情」，黃女報警，蔡男被法官依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，蔡男和黃女在網路約砲網站認識後，兩人於2022年3月1日相約前往摩鐵大戰，黃女疑不滿蔡男表現，事後直接將他封鎖，蔡男因想再約一次卻一直連絡不上人，直覺自己被封鎖後，竟暴怒傳訊息恐嚇黃女「希望會讓你後面的日子，會是又驚又喜」、「臉上露出淫蕩的表情，嘴巴笑著說好爽喔，這樣的畫面真是淫蕩」。

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蔡男並佯稱手中握有兩人性愛影片，警告黃女「這如果在A片裡點擊率應該是很高的」、「這一定會是一部好片」、「要不要來當我固砲，要不要過來讓我X，就看你自己的決定了」、「既然你封鎖我，希望妳不會後悔，影片我會好好的流傳下去的」。

黃女看到訊息後直接報警，高雄地院審理時，蔡男坦承有傳訊息，但否認自己曾跟黃女約砲，只記得自己喝醉酒，不曉得把訊息亂傳給誰；由於相關事證明確，法官依恐嚇危害安全罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

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