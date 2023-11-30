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少女約砲遭偷拍脅迫「3天1次」 噁男賠100萬再被判刑

少女擔心偷吃被發現，答應郭男要脅至摩鐵，遭強制性交。（情境照）

少女擔心偷吃被發現，答應郭男要脅至摩鐵，遭強制性交。（情境照）

2023/11/30 12:23

〔記者張文川／台北報導〕17歲少女小美（化名），前年5月透過交友軟體與認識僅1個月的郭姓男子約砲，郭男竟揚言要傳親熱影片給小美男友，威脅前往旅館性侵，並偷拍裸照逼她「至少3天1次」，小美的父親發現不尋常，查看小美手機裡的恐嚇訊息，報警處理。郭男於法院審理期間賠償100萬元，但小美與父親不願原諒，二審依「對未成年人強制性交罪」判郭3年8月徒刑，另依恐嚇、妨害秘密罪判處可易科罰金的6月徒刑；最高法院駁回郭男上訴，全案定讞。

判決指出，郭男於2021年5月間，以交友軟體「HEYMANDI」結識17歲的小美，約出上床，郭男得知她有男友，遂揚言要假裝是她男友的表弟，發簡訊「表哥，你知道你女友前晚約我去旅館砲嗎？如果你不信，聊天紀綠都還在」給她男友，並將簡訊擷圖傳給小美。

少女擔心偷吃被發現，答應郭男要脅至摩鐵，遭強制性交，郭男並以手機偷拍她洗澡，事後再傳送她的露胸照給她，陸續傳訊恐嚇「就是做個交易、商量一下、我不是只要這一次、也不是每天都要、我喜歡3、4天1次的頻率、不要拉倒、把你身上的特徵說出來、他會不信嗎」，少女不知所措，父親發現異常，逼問得知情況，報警處理。

歷審法院皆認定二人透過網路認識僅1個月，郭男明知對方未成年，仍以恐嚇要脅方式性侵，並拍攝其沐浴隱私照片繼續要脅，致被害少女身心受創嚴重，迄今仍須定時至身心科就診，造成的危害重大，即使郭男已賠償100萬元，但仍無法獲得少女與其父諒解，故量處3年8月徒刑，外加6月可易科罰金確定。

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