被爆偷吃遭拍性愛影片勒索600萬 枋山鄉長回應了

枋山鄉長洪啟能。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/02/15 10:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山鄉長洪啟能近年創造當地觀光產值受到好評，不料今有媒體報導，指洪遭徵信公司裝設針孔偷拍私密影片，後續並恐嚇勒索600萬元，經報案後，徵信社及共犯均遭提起公訴，洪啟能則低調表示，一切交給司法，對於案情不願多談。

據網媒《菱傳媒》報導，屏東檢警去年偵辦安心徵信公司利用受託捉姦機會偷拍恐嚇，涉嫌組織犯罪案，赫然發現枋山鄉長洪啟能不僅被偷拍與女子私密影片，還被恐嚇勒索600萬。

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針對報導內容，洪啟能不願多談，認為屬於私人家務感情問題，僅強調交給司法；但親近洪啟能的人士則透露，洪早年有相關司法背景，對於遭跟監或勒索等狀況肯定有防備，或許也是有完整證據能讓檢警順利起訴的主因。

52歲的洪啟能已經是第二任鄉長任期，任內成功規劃海線公共造產，每逢假期總是滿滿觀海遊客聚集，在財政困窘的枋山鄉堪稱不容易的政績。

報導中也指出，主嫌陳洪平在徵信業界打滾多年，2019年7月起開設安心徵信公司，實際上卻仍以捉姦、偷拍性愛影片向當事人恐嚇等手法牟利；屏檢起訴書指出，2019年12月間，陳洪平接受屏東枋山鄉長洪啟能之妻吳淑芬委託，針對洪啟能及其外遇對象李女進行通姦的跟監蒐證，24小時監看、側錄會館房間內的畫面，果然拍到兩人私密影像。

後續陳洪平等人握有他倆被偷拍的影像光碟十餘片，透過法律顧問向洪啟能轉達，要其支付600萬元，其妻就願意簽字離婚，否則要將性愛影片發布於各大媒體及鄉公所相關網站，以此方式恐嚇兩人，但未得逞，也被報案處理。

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