開車擅闖蘇花封閉路段墜邊坡4傷 公路局最高可罰25萬

警消拉繩索吊掛救援，4人救出全數輕傷。（宜蘭縣消防局提供）

2024/07/27 13:09

相關新聞：開柵門擅闖蘇花管制路段 1車4人掉落50米深邊坡獲救

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕4名平均57歲、來自北部的婦人，26日駕車南下行經蘇花路廊往花蓮行駛，開至和仁發現封閉折返北上，未料入夜遇東澳至南澳段管制，竟趁保全如廁時擅闖柵門，導致行經116.8公里處時，未注意路基缺口墜落邊坡受輕傷，警消連夜出動28人馳援，公路局將依違反災害防救法開罰，最高可處25萬元罰鍰，以儆效尤。

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台9線蘇花公路116.8公里處，26日晚間8時20分傳出1輛自小客車掉落約50公尺深邊坡，車上共計4名女性，警消獲報抵達現場拉繩索吊掛救援，約11時44分4人全獲救、輕傷送醫。

66歲黃婦人右腳擦傷、53歲邱姓婦人頸部及腹部疼痛、54歲劉姓婦人肢體擦傷，56歲呂姓駕駛傷勢最重，右手骨折；車輛墜落過程幸有樹叢緩衝，未造成重大死傷。

公路局東區養護工程分局調查，車輛是趁東澳管制哨保全如廁離開時，逕自打開柵門闖入，駛出新澳隧道北口不久，繞過工程車後，疑未注意前方路基淘空，導致車輛掉落邊坡。不過4人否認私自開門，稱「門原本就打開」才進入。雙方說法不一。

東分局表示，路基淘空處均有擺放警示三角錐及護欄警戒，事發時現場仍有搶災及台電工程人員，發現車輛掉落後，隨即報案求援，過去也曾發生民眾擅闖案例，但有通報警方中途成功攔截。

針對1車4人擅闖東澳至南澳管制路段，公路局認為行為屬實，將依違反災害防救法開罰，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰緩，目前也於管制哨增派人力，避免再發生類似事件。

東澳至南澳段受颱風影響，道路多處受損搶修，即日起每天開放3時段通行，上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時，採單線雙向輪放通行，其餘時間封閉管制。

墜落邊坡4名婦人陸續被警消救出。（宜蘭縣消防局提供）

4名平均57歲、來自北部的婦人，26日駕車擅闖蘇花路廊東澳至南澳管制路段，遇路基缺口墜落邊坡受輕傷。（警方提供）

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