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國3南投中興路段占內車道擋救護車 駕駛恐噴3600元吊銷駕照

7月26日上午11點多國道3號南投中興路段，自色轎車無視救護車鳴笛靠近，一路行駛內車道。（擷自「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

7月26日上午11點多國道3號南投中興路段，自色轎車無視救護車鳴笛靠近，一路行駛內車道。（擷自「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」）

2024/07/28 15:41

〔記者佟振國／南投報導〕又見國道上擋救護車的事件！26日在國道3號南投中興路段，1部白色轎車行駛內側車道，完全無視後方閃燈的救護車不斷鳴笛，毫不避讓，持續逾40秒，最後迫使救護車變換車道，影片被PO網引起熱議，國道7隊則表示，該案雖尚未接獲民眾檢舉，但會根據相關事證通知車主到案說明，阻擋救護車行為恐面臨3600元罰鍰並吊銷駕照嚴厲處分。

據了解，阻擋救護車事件發生在26日上午11點多，在國道3號北上南投中興路段，1部白色轎車行駛在內側車道，但後方車輛聽到有救護車鳴笛靠近，立即避讓，變換至中線車道行駛，但這部白色轎車還是聞風不動，無視救護車在後方，持續逾40秒左右，救護車不得已才變換車道駛離。

擋救護車影片也被PO上網路社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」，引起網友熱議「高速公路的三寶行徑一籮筐」、「救護車一路鳴笛難道都聽不到」、「就算聽不到，後視鏡也會看到有救護車近在咫尺」、「不知道駕照用什麼換來的」。

對此國道7隊表示，目前尚未接獲民眾檢舉，但會根據相關影像通知白色轎車駕駛到案說明，而用路人遇救護車應立即避讓，否則將依道路交通管理處罰條例第45條第2項，處3600元罰鍰並吊銷駕駛執照。

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