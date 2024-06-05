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台中傳校車阻擋救護車惹議 警追查還原真相

校車因車體較長，導致儲車空間不足陷在車陣中。（警方提供）

校車因車體較長，導致儲車空間不足陷在車陣中。（警方提供）

2024/06/05 15:45

〔記者許國楨／台中報導〕網傳一輛校車行經台中市北屯區一處重要路口時，被民眾直擊阻擋一輛急欲通過的救護車，後方駕駛氣得大罵，轄區警方今天表示，經查，事發時間在昨天傍晚，因時值下班交通尖峰時段，加上遇紅燈有塞車狀況，導致車體較長的校車無處閃讓，經員警引導救護車順利通過該路口，校車並非刻意阻擋。

從網路流傳的這段影片顯示，當時天候狀況為下雨天，台中市文心路四線車道全都是車，且正在停等紅燈，此時車陣中有一輛救護車鳴笛示意要通過，前方卻是一輛私立雙語學校的校車，不論救護車怎麼鳴笛，校車只朝直線方向緩慢移動，而非往左右閃讓，讓目擊的其他駕駛又急又氣，忍不住飆國罵。

對此轄區第五分局今天表示，因該影像為後方車輛所拍攝，未顯示時間且無法判定校車前方路況，經警方鍥而不捨追查，並調閱周遭路口監視器，火速找出案發時間為4日17時55分許，地點在北屯區文心路與北屯路口（往東山路方向），當時一輛校車停等紅燈時，後方有一輛救護車準備通過路口。

因該行向號誌為紅燈，當時交通疏導崗勤務同仁見狀後立即上前疏導，引導文心路車流向前，惟時值下班交通尖峰時段，北屯路上車流相當多，校車因車體較長，導致儲車空間不足陷在車陣中，所幸在警方持續引導車流之際，恰逢號誌轉換，救護車順利通過該路口，並無網傳遭阻擋情事。

警方強調，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，本案經檢視相關影像並無違反上開規定，也藉此呼籲民眾，特種車輛執行緊急任務分秒必爭，如有讓道需求時，請用路人協助配合。

警方持續引導車流恰逢號誌轉換，救護車順利通過該路口。（警方提供）

警方持續引導車流恰逢號誌轉換，救護車順利通過該路口。（警方提供）

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