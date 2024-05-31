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77歲阿嬤開車擋救護車 3分鐘擋3次下場曝

轎車擋住後方1輛救護車長達3分鐘。 （民眾提供）

轎車擋住後方1輛救護車長達3分鐘。 （民眾提供）

2024/05/31 18:09

〔記者湯世名／彰化報導〕1輛轎車日前行經彰化市中山路與中央路口時，擋住後方1輛救護車長達3分鐘，左擋右擋前後多達3次，一旁機車騎士破口大罵，警方昨（30日）通知77歲阿嬤到案，阿嬤道歉說，當時她聽到鳴笛聲太過緊張，前方又是紅燈，不知該如何是好，警方則依法告發，可處3600元罰鍰，並吊銷駕照。

這起轎車擋救護車事件發生在5月25日下午，該輛轎車行經彰化市中山路與中央路口，因紅燈停在內側車道，此時後方駛來1輛民間救護車，救護車一直鳴笛及按喇叭，但轎車就是沒有閃避。

兩車僵持不下，一旁等紅燈的機車騎士都看不下去，紛紛指著轎車破口大罵「還不趕快讓道」；救護車稍微往右切，不料轎車也跟著往右切，機車騎士指責說「太夭壽了，是故意的嗎？」沒想到，救護車駕駛又再切入內側車道時，轎車竟然又跟著往左切。好不容易，經過3分鐘左擋右擋多達3次之後，救護車終於從內側「突圍」趕緊送病患就醫。

彰化警分局獲報，調閱路口監視器及民眾提供的影片，查出該輛轎車當天的駕駛，原來是1名77歲的阿嬤，昨天通知她到案說明。

阿嬤滿臉歉意說，當時她是彰基看診後開車返家途中，正好路口遇到紅燈；她不是故意要擋救護車，而是當時是紅燈，在聽到後方救護車的鳴笛聲時太過緊張，一時間不知道該怎麼辦，只好慢慢移車，真的不是故意。

救護車往右側切出，轎車也跟著右切。 （民眾提供）

救護車往右側切出，轎車也跟著右切。 （民眾提供）

轎車往右切，再次擋住救護車去路。 （民眾提供）

轎車往右切，再次擋住救護車去路。 （民眾提供）

救護車切往左側車道，轎車也跟著往左側切，又擋住救護車去路。 （民眾提供）

救護車切往左側車道，轎車也跟著往左側切，又擋住救護車去路。 （民眾提供）

救護車最終從左側車道突圍，火速往前駛離。 （民眾提供）

救護車最終從左側車道突圍，火速往前駛離。 （民眾提供）

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