救護車擋道？ 疑身心障礙者 攻擊救護員

鄭姓男子被警方帶回警所，目前情緒仍不穩定。（警方提供）

2023/10/19 19:13

〔記者王捷／台南報導〕台南發生消防局救護人員遭毆打，疑有精神問題的鄭姓男子，狂按喇叭攔停救護車，手持龍頭鎖咆哮，救護員安撫他後，鄭男又拿螺絲起子作勢攻擊，警五分局實踐所獲報後，將以傷害、妨害公務查辦，但目前由於鄭男的情緒仍不穩，無法得知他為何要攻擊救護人員。有警消人員表示，該事件凸顯訓練問題，警消人員面對精神疾病患者，無法順利做出合適應對。

今日下午3時，消防局公園分隊在北區長榮路執行緊急救護任務時，鄭男騎車追上來，先罵了一些髒話，接著攻擊救護車駕駛劉的救護員，同車的莊姓救護員直覺鄭男舉止很奇怪，因此上前安撫他的情緒，結果鄭男走回距離約30公尺的家中，拿出兩把螺絲起子回到現場，要攻擊消防員。

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劉員與鄭男拉扯間有多處擦傷，退後到台南憲兵隊大門口求助，警方隨後到場介入，將該行為人帶回派出所，劉員已至醫院驗傷，據了解，消防局指救護車擋到鄭男的路，鄭男才會情緒失控，鄭並向警方提告。台南市市長黃偉哲則強調，將全力支持消防局進行法律追訴。

不過警方認為，鄭男情緒明顯有障礙，問到是否有精神障礙手冊？警五分局認為涉及偵查不公開，無法說明。面對精神障礙患者，警察消防站在第一線，卻沒有相關訓練，讓警消人員能在第一時間排除糾紛、通報相關單位，消防局長李明峯表達震怒，他同時提醒救護員，在遭遇類似危險狀況時，可使用辣椒水進行自衛。

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