趁「從後面來」偷拍 渣男索錢未果上傳「豬哥公會」GG

2019-09-22 12:59

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子與江姓女友交往期間常到台中各摩鐵歡愛，趁愛愛「從後面來」時偷拍性愛影片，兩人後來分手，林男索錢未果，竟恐嚇稱「再不出面處理，整個台灣都看到」，見江女不理會，竟真的將影片上傳LINE群組「豬哥公會」，江女憤而報警，案經台中地院審理，依妨害秘密罪嫌判林8月徒刑，得易科。

判決書指出，有妨害自由前科的彰化市林姓男子，前年底認識江女後，雙方交往約4個月，期間在台中市多家汽車旅館發生性關係，但林男竟趁著江女呈背對姿勢時拿出手機偷拍性愛影片。

兩人分手後，林男為逼江女出面並藉機索討金錢，分在去年3月6日、8日，以手機傳送訊息「不敢接不回我開始把照片當廣告應該很多人要看」「現在開始每半小時沒來處理每半小時傳一個網站」、「再不出面處理妳家人及好友整個台灣都看的到」。

林男見江女始終沒有回應，竟將偷拍的影片、照片透過手機通訊軟體LINE上傳到群組「豬哥公會」，江女經友人告知憤而提告，林到案時坦承在兩人歡愛時拍攝影片，辯稱江女都知情，但檢方勘驗影片後，發現林趁江女背對時，將手機拿出拍攝，等江女轉正面時隨即把手機拿開拍攝天花板。

因此判定，若拍攝影片取得江女同意，不需將手機放置一旁，不採信林辯詞，全案分依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，判4月、6月徒刑，應執行8月，得易科24萬元，全案可上訴。

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