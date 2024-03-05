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安全防護沒標準 南投縣不少派出所前見各式阻擋物

國姓鄉北港村梅林派出所前停放警車維護值班台安全。（民眾提供）

國姓鄉北港村梅林派出所前停放警車維護值班台安全。（民眾提供）

2024/03/05 16:01

〔記者佟振國／南投報導〕基隆市發生民眾開車衝撞派出所值班台，造成1名員警不幸殉職，近日南投縣埔里、國姓、草屯、中寮等鄉鎮部分派出所前，也出現以警用巡邏車、巨石甚至是水泥製紐澤西護欄等充當阻隔物，藉此提升派出所安全，但要做到何種防護程度，基層也是滿腹問號，縣警局則表示目前是權宜措施，會再開會研議更理想的防護措施。

基隆市八堵派出所日前遭民眾開車衝撞值班台，不幸造成值勤警員1死1傷，警政署因此要求各縣市警局加強派出所的安全維護，由於沒有標準措施，近來縣內鄉鎮派出所前也出現各式阻擋物。

像是埔里史港派出所吊來重達7、800公斤的大石頭，還在上面擺放香草盆栽美化，國姓鄉北港村梅林派出所前則停放警車，草屯鎮省道台14線中潭公路沿線上的雙冬、豐城派出所，以及近郊路旁的上林、新光、復興派出所，加上中寮鄉中寮分駐所，則是由分局統一向公路局商借水泥製紐澤西護欄來擺放，基於美觀，有的前方還會再停放1台警車，或用防詐宣導看板將紐澤西護欄遮擋起來。

至於派出所安全要做何種程度，基層員警也是滿腹問號，但目前分局也只能各自處理，縣警局後勤科表示，近日將開會研議更理想的防護措施。

草屯鎮台14線中潭公路旁的雙冬派出所擺放水泥紐澤西護欄。（記者佟振國攝）

草屯鎮台14線中潭公路旁的雙冬派出所擺放水泥紐澤西護欄。（記者佟振國攝）

草屯鎮上林派出所擺放水泥紐澤西護欄，再以反詐騙宣導看板遮擋。（記者佟振國攝）

草屯鎮上林派出所擺放水泥紐澤西護欄，再以反詐騙宣導看板遮擋。（記者佟振國攝）

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