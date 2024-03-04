苗栗8警所高風險 放紐澤西護欄應急

苗栗縣警察局盤點，全縣有8間派出、分駐所有高度風險，向交通部公路局苗栗工務段商借水泥預鑄紐澤西護欄，擺放於出入口前作為暫時性廳舍安全維護。（圖由苗栗縣警察局提供）

2024/03/04 16:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基隆市警局八堵派出所遭貨車衝撞入門，造成值班台警員傷重不治。苗栗縣警察局盤點，全縣有8間派出、分駐所有高度風險，於今天向交通部公路局苗栗工務段商借水泥預鑄紐澤西護欄，擺放於出入口前作為暫時性廳舍安全維護，後續再待警政署通盤檢討後，研議是否以設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱等車阻方式改善。

苗栗縣警局盤點縣警局及5個警分局派出所、分駐所與拖吊場等駐地，共有8處派出所、分駐所門前沒有階梯、水泥柱等防護措施，屬於高度風險級別單位，另有9處雖有階梯、但階梯不高的中度風險級別單位。

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8處具有立即性危險單位，分別為苗栗警分局的公館分駐所、頭屋分駐所、明德派出所；竹南警分局的中港海口派出所、外埔派出所；通霄警分局的烏眉派出所、白沙派出所、中和派出所。

縣警局長陳世煌十分重視，指示後勤科研議加強員警辦公廳舍安全維護，經後勤科向交通部公路局苗栗工務段接洽，獲苗栗工務段同意出借20個水泥預鑄紐澤西護欄，並由交通隊協助載運，於今天擺置於高度及中度風險級別的17個單位廳舍門口。

後勤科長張中表示，後續再待警政署通盤檢討後，研議是否以設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱等車阻方式改善。另縣內新建中的派出所廳舍，也已請建築師變更設計，提升廳舍安全。

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