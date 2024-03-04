衝撞派出所警殉職加強督導引基層不滿 黃明昭：需充分溝通

警政署長黃明昭要求加強同仁執勤安全。（記者姚岳宏攝）

2024/03/04 12:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕基隆市警局第三分局八堵分駐所上個月底遭簡姓男子駕車衝撞，造成員警1死1傷，引發社會矚目，警政署長黃明昭今在刑事警察局參加反黑記者會時，再度表示痛心與不捨，除針對駐地安全，推動相關防撞機制，也要求需加強同仁的警覺心，但強調需與同仁充分溝通，不能用一昧督勤及懲處方式因應。

據悉，基隆員警殉職後，有其他單位主官鑒於基隆案例，要求「人員值班時應提高警覺，勿看劇、打手遊」，督察組納入督導，有督到嚴懲不貸，此舉引發基層不滿，認出事只檢討基層人員，令人難以接受。

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黃明昭表示，各縣市警局針對駐地安全，需做通盤檢視，加強安全防護，如果硬體不夠要有補強，同仁執勤時也需注意內外狀況，提高警覺，幹部對同仁要加強宣導溝通，不能用一昧督勤、懲處。

黃明昭強調，各駐地環境不一，警察機關尤其是派出所分駐所，是民眾經常往返的地方，安全維護也要考慮到便民，目前暫時性先將巡邏車停放大門做為緩衝，因地制宜也可推動升降柱，紐澤西護欄等，未來廳舍起造，需有階梯式觀念，後勤組與各縣市警局後勤單位，也要做通盤考量，如何加強防護措施。

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