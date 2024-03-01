男子搶小貨車撞進八堵分駐所！基隆1警不治 肇事駕駛闖軌道身亡

一輛小貨車晚間十時許，突然撞進八堵分駐所，造成1警員死亡、1警員受傷。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/01 00:26

首次上稿 23:49

更新時間 00:26（更新內文，蘇姓警員死亡）

〔記者林嘉東、吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆市警三分局八堵分駐所29日晚間發生重大意外！一輛小貨車晚間10時許，突然撞進八堵分駐所，造成值班台24歲警員蘇昱鴻（警專40期）被壓在車底下，傷勢嚴重，到院時已無心跳呼吸，急救不治；小貨車簡姓駕駛肇事後棄車逃逸，闖進派出所旁鐵道被火車撞死，簡男為何駕車衝撞八堵分駐所，警方調查中。

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警方調查，住在新北市貢寮區的34歲簡姓男子，29日晚間8時許先在新北市貢寮區搶小貨車後，就直接開來基隆。簡男隨後駕車撞進八堵分駐所並棄車，跑出分駐所後闖入鐵道，遭迎面駛來的火車撞上，當場慘死。

蘇員送醫後傷勢嚴重，到院前已無心跳呼吸，經基隆長庚醫院急救30分鐘後，傷重不治；另名24歲廖姓女警左腿、右額頭擦傷，送醫急救治療中。

台鐵晚表示，因八堵車站至四腳亭車站間發生人員闖入軌道導致4248次列車撞擊，宜蘭線部分列車有所延遲。台鐵指出，自22時6分起，八堵站至四腳亭站間南下/北上列車以西正線單線行車，敬請見諒。

一輛小貨車晚間十時許，突然撞進八堵分駐所。（記者林嘉東翻攝）

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