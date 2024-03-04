為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

雲林13警所高風險 放紐澤西護欄應急

雲林縣轄有13處警局派出所、分駐所屬高風險，在改善前先放置紐澤西護欄應急。（記者黃淑莉攝）

雲林縣轄有13處警局派出所、分駐所屬高風險，在改善前先放置紐澤西護欄應急。（記者黃淑莉攝）

2024/03/04 13:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕基隆市警察局八堵派出所遭貨車衝撞，造成值班警員傷重不治，引起各界關注，雲林縣警察局盤點縣警局及6個分局共有13處派出所、分駐所門前沒有階梯、水泥柱等防護措施，具有立即性危險，已指示先放置紐澤西護欄應急，後續將設置ㄇ型鋼梁等防撞設施，確保員警安全。

雲林縣警察局後勤科長黃仁男指出，基隆發生貨車衝撞派出所造成值班警員身亡，第一時間縣長張麗善即指示調查縣內各派出所、分駐所的安全性是否足夠，有需要改善經費縣府會全力支持。

黃仁男說，警政署也在第一時間通令全國警局檢視駐地安全性，縣警局上週調查包括，斗六分局及斗六派出所、榴中派出所，斗南分局新光派出所，虎尾分局大屯派出所、褒忠分駐所、客厝派出所、鹿寮派出所，西螺分局崙背分駐所，北港分局北辰派出所、口湖分駐所，台西分局四湖分駐所及保安隊崗哨亭等13處有立即危險。

黃仁男表示，調查結果出來後即指示各分局先放置紐澤西護欄應急，同時請各所依現況，在不影響民眾洽公及員警進出動線情況下，提出改善方式，如設置ㄇ型鋼梁、水泥柱或防撞桿等，預計今天會與廠商議價，儘速設置完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
八堵警值班台遭撞死 彰縣33處警所有立即性危險、放警車防攻
2024/03/04 12:01

八堵警值班台遭撞死 彰縣33處警所有立即性危險、放警車防攻
車撞警所奪命》瘋傳「值班勿看劇」是長官指令？網炸鍋：只檢討基層
2024/03/02 19:09

車撞警所奪命》瘋傳「值班勿看劇」是長官指令？網炸鍋：只檢討基層

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
巡路員騎重機被撞身亡 公路總局：加強自我防衛意識
2024/03/02 16:12

巡路員騎重機被撞身亡 公路總局：加強自我防衛意識
未雨綢繆！基警值班台遭撞釀傷亡 彰化派出所巧思防車撞
2024/03/01 21:24

未雨綢繆！基警值班台遭撞釀傷亡 彰化派出所巧思防車撞

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播