雲林13警所高風險 放紐澤西護欄應急

雲林縣轄有13處警局派出所、分駐所屬高風險，在改善前先放置紐澤西護欄應急。（記者黃淑莉攝）

2024/03/04 13:22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕基隆市警察局八堵派出所遭貨車衝撞，造成值班警員傷重不治，引起各界關注，雲林縣警察局盤點縣警局及6個分局共有13處派出所、分駐所門前沒有階梯、水泥柱等防護措施，具有立即性危險，已指示先放置紐澤西護欄應急，後續將設置ㄇ型鋼梁等防撞設施，確保員警安全。

雲林縣警察局後勤科長黃仁男指出，基隆發生貨車衝撞派出所造成值班警員身亡，第一時間縣長張麗善即指示調查縣內各派出所、分駐所的安全性是否足夠，有需要改善經費縣府會全力支持。

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黃仁男說，警政署也在第一時間通令全國警局檢視駐地安全性，縣警局上週調查包括，斗六分局及斗六派出所、榴中派出所，斗南分局新光派出所，虎尾分局大屯派出所、褒忠分駐所、客厝派出所、鹿寮派出所，西螺分局崙背分駐所，北港分局北辰派出所、口湖分駐所，台西分局四湖分駐所及保安隊崗哨亭等13處有立即危險。

黃仁男表示，調查結果出來後即指示各分局先放置紐澤西護欄應急，同時請各所依現況，在不影響民眾洽公及員警進出動線情況下，提出改善方式，如設置ㄇ型鋼梁、水泥柱或防撞桿等，預計今天會與廠商議價，儘速設置完成。

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