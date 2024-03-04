為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

八堵警值班台遭撞死 彰縣33處警所有立即性危險、放警車防攻

彰化縣警局初步調查有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。（警方提供）

彰化縣警局初步調查有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。（警方提供）

2024/03/04 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕基隆市警三分局八堵派出所被貨車撞進大門，造成值班台員警傷重不治，警政署通令全國警局檢視駐地安全性，彰化縣警局初步調查共有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，今天指示先以巡邏車停在大門口防車輛衝撞，後續再由警政署通盤檢討，是否以設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱等方式改善。

彰化縣警局後勤科調查，彰化縣共有84處派出所、分駐所與拖吊場，經各單位回報，初步有34個駐地單位具有高強度防撞設施，中度級別單位有17處，具有立即性安全之虞的有33處。

後勤科長蕭啟東指出，初步調查彰化縣17處中級單位，先行加裝門禁警示器改善，33處派出所具有立即性危險，目前先以巡邏警車放置在這33處駐地大門口，防範被車輛衝撞的危險。至於這33處駐地是否在大門前設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱，俟警政署研商相關因應作為統一規定後，彰化縣警局將立即辦理設置。

彰化警界人士分析，以彰化警分局為例，有多個派出所的大門設計都有構思過，堪稱超前部署，例如民生路派出所的值班台，並不是設計在進入大門後中央，而是設在入門後的側邊；大竹派出所則是有加以墊高，在大門口處就設有鐵製車擋與階梯，車輛在第一關就難以駛入，就算勉強通過，值班台前還有一道階梯，車輛難以強行攀越，都能達到阻擋車輛衝撞的效果。

民族路派出所則是除了有墊高讓員警值班時能居高臨下，在進入值班台之前還設有好幾座水泥車擋，一般車輛衝撞到水泥車擋時就會被擋下，避免人身安全遭受威脅。

彰化縣警局芳苑分局永安派出所深度不足，也無阻擋物，暫以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

彰化縣警局芳苑分局永安派出所深度不足，也無阻擋物，暫以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局埔鹽分駐所深度不足且無墊高設計，具有立即性的危險，彰化縣警局指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局埔鹽分駐所深度不足且無墊高設計，具有立即性的危險，彰化縣警局指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局媽厝派出所大門放置兩輛巡邏車，防止車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局媽厝派出所大門放置兩輛巡邏車，防止車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

彰化警分局大竹派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個鐵製車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

彰化警分局大竹派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個鐵製車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

彰化警分局民生路派出所值班台設於大門旁側，避免車輛直接惡意衝撞。 （警方提供）

彰化警分局民生路派出所值班台設於大門旁側，避免車輛直接惡意衝撞。 （警方提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
車撞警所奪命》瘋傳「值班勿看劇」是長官指令？網炸鍋：只檢討基層
2024/03/02 19:09

車撞警所奪命》瘋傳「值班勿看劇」是長官指令？網炸鍋：只檢討基層
巡路員騎重機被撞身亡 公路總局：加強自我防衛意識
2024/03/02 16:12

巡路員騎重機被撞身亡 公路總局：加強自我防衛意識

永慶誠實徵文比賽 北中南同時開跑
未雨綢繆！基警值班台遭撞釀傷亡 彰化派出所巧思防車撞
2024/03/01 21:24

未雨綢繆！基警值班台遭撞釀傷亡 彰化派出所巧思防車撞
巡路員兒遭撞基隆警嫌犯撞死！父體諒對方母「人死，業障都消失了」
2024/03/01 18:35

巡路員兒遭撞基隆警嫌犯撞死！父體諒對方母「人死，業障都消失了」

市場仍動盪 布局雙B債券可以很淡定！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播