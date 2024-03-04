八堵警值班台遭撞死 彰縣33處警所有立即性危險、放警車防攻

彰化縣警局初步調查有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。（警方提供）

2024/03/04 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕基隆市警三分局八堵派出所被貨車撞進大門，造成值班台員警傷重不治，警政署通令全國警局檢視駐地安全性，彰化縣警局初步調查共有33處派出所、分駐所具有立即性的危險，今天指示先以巡邏車停在大門口防車輛衝撞，後續再由警政署通盤檢討，是否以設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱等方式改善。

彰化縣警局後勤科調查，彰化縣共有84處派出所、分駐所與拖吊場，經各單位回報，初步有34個駐地單位具有高強度防撞設施，中度級別單位有17處，具有立即性安全之虞的有33處。

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後勤科長蕭啟東指出，初步調查彰化縣17處中級單位，先行加裝門禁警示器改善，33處派出所具有立即性危險，目前先以巡邏警車放置在這33處駐地大門口，防範被車輛衝撞的危險。至於這33處駐地是否在大門前設置ㄇ字型鋼樑或水泥柱，俟警政署研商相關因應作為統一規定後，彰化縣警局將立即辦理設置。

彰化警界人士分析，以彰化警分局為例，有多個派出所的大門設計都有構思過，堪稱超前部署，例如民生路派出所的值班台，並不是設計在進入大門後中央，而是設在入門後的側邊；大竹派出所則是有加以墊高，在大門口處就設有鐵製車擋與階梯，車輛在第一關就難以駛入，就算勉強通過，值班台前還有一道階梯，車輛難以強行攀越，都能達到阻擋車輛衝撞的效果。

民族路派出所則是除了有墊高讓員警值班時能居高臨下，在進入值班台之前還設有好幾座水泥車擋，一般車輛衝撞到水泥車擋時就會被擋下，避免人身安全遭受威脅。

彰化縣警局芳苑分局永安派出所深度不足，也無阻擋物，暫以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局埔鹽分駐所深度不足且無墊高設計，具有立即性的危險，彰化縣警局指示駐地以巡邏車停在大門口防車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

溪湖分局媽厝派出所大門放置兩輛巡邏車，防止車輛衝撞攻擊。 （警方提供）

彰化警分局大竹派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個鐵製車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

彰化警分局民生路派出所值班台設於大門旁側，避免車輛直接惡意衝撞。 （警方提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。 （警方提供）

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