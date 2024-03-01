慟！巡路員遭撞基隆警嫌犯撞死 父親強忍悲傷「白髮人送黑髮人」

巡路員劉冠群父親忍住悲傷說，沒想到白髮人送黑髮人。（記者盧賢秀攝）

2024/03/01 18:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕簡姓男子昨晚開小貨車衝進八堵分駐所撞死警員蘇昱鴻之外，事發之前在台62萬瑞快速道路先撞擊1輛騎重機的巡路員劉冠群（78年次），劉男跌落山坡傷重不治。劉男父親強忍悲傷說「沒想到白髮人送黑髮人」，他也體諒簡母也很辛苦，「人死了一切業障都消失了。

簡男昨晚8點在新北市貢寮區澳底漁港偷開走小貨車後，沿著台62線上東西向萬瑞快速道路開往基隆，先追撞1輛重機，騎士劉冠群被撞出護欄不治。

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瑞芳警分局蒐集重肇逃車輛遺留在現場的碎片，經比對與撞死八堵派出所的員警蘇昱鴻的貨車是同1輛車。

劉冠群是名巡路員，每天下午4點到晚上12點固定騎車監看萬瑞快速道路的路況，沒想到昨天晚上竟遇上死劫。

劉父忍住悲傷說，沒想到白髮人送黑髮人，經過1天心情略為平復，他說「踫到了也沒辦法」，他兒子38歲，那個警察才24歲就走了，「比我們還慘」。

被問到要不要簡男家屬什麼表示，劉父說「算了，他媽媽也很辛苦，她兒子也被火車撞死了」，人死了一切業障都消失了。

他堅持地說，人死不能復生，再悲傷日子也要過。

巡路員劉冠群父親忍住悲傷說，沒想到白髮人送黑髮人。（記者盧賢秀攝）

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