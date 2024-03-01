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未雨綢繆！基警值班台遭撞釀傷亡 彰化派出所巧思防車撞

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

2024/03/01 21:24

〔記者湯世名／彰化報導〕基隆市警三分局八堵派出所昨晚被1輛貨車撞進大門，造成值班台員警傷重不治，值班台的安全性在警界引發討論，事實上，彰化警分局大竹派出所與民族路派出所就有防車輛衝撞設計，派出所本身墊高設計，讓員警值班時能居高臨下視野佳，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個水泥車擋，充分達到防撞效果。

彰化警界人士分析，以彰化警分局為例，有多個派出所的值班台設計都有構思過，例如民生路派出所的值班台，並不是設計在進入大門後中央，而是設在入門後的側邊；大竹派出所則是有加以墊高，在大門口處就設有鐵製車擋與階梯，車輛在第一關就難以駛入，就算勉強通過，值班台前還有一道階梯，車輛難以強行攀越，都能達到阻擋車輛衝撞的效果。

民族路派出所則是除了有墊高讓員警值班時能居高臨下，在進入值班台之前還設有好幾座水泥車擋，一般車輛衝撞到水泥車擋時就會被擋下，避免人身安全遭受威脅。

彰化縣警局芳苑分局曾在2013年被1名毒蟲駕車衝進王功派出所，派出所大門全毀，值班台也撞出大洞，所幸值班的員警暫時離開值班台，逃過一劫；基層就說，派出所值班台的設施有必要檢討強化，派出所大門前設車擋，確實有避免車輛蓄意衝撞釀員警傷亡之虞。

彰化警分局大竹派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個鐵製車擋，充分達到防撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局大竹派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，且大門外設有數個鐵製車擋，充分達到防撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，充分達到緩撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局民族路派出所本身墊高設計，進入大門前須走階梯，充分達到緩撞效果。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局民生路派出所值班台設於大門旁側，避免車輛直接惡意衝撞。 （圖由彰化警分局提供）

彰化警分局民生路派出所值班台設於大門旁側，避免車輛直接惡意衝撞。 （圖由彰化警分局提供）

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