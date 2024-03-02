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車撞警所奪命》瘋傳「值班勿看劇」是長官指令！網炸鍋：只檢討基層

年僅24歲基隆八堵分駐所員警蘇昱鴻（右），2月29日不幸遭到小貨車撞擊身亡。（資料照）

年僅24歲基隆八堵分駐所員警蘇昱鴻（右），2月29日不幸遭到小貨車撞擊身亡。（資料照）

2024/03/02 19:09

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅24歲的基隆市第三分局八堵分駐所員警蘇昱鴻，2月29日晚間在派出所值勤時，不幸遭小貨車撞擊身亡。近日，有網友氣憤爆料，臉書粉專「靠北police」出現一張截圖，且內文提到「鑒於基隆案例，人員值班時應提高警覺，勿看劇、打手遊」。貼文曝光後，全網炸鍋氣憤認為，出事竟只檢討基層人員，令人難以接受。

有網友今（2日）在臉書社團「靠北police」中匿名爆料，表示2月29日基隆市八堵分駐所員警蘇昱鴻才發生意外，相隔幾天內部Line群組竟出現這樣的傳達訊息，內容為「鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺、注意門口及進出人員，分局長諭：值班人員勿有手機『看劇、打手遊』之情形，一經督察組督到，嚴懲處分不貸。另提醒各所的值班台影像均有連線勤務中心，督察組納入監看督導」。

檢討基層員警的行為讓原PO難以接受說道，「每次出事一定第一個檢討基層員警，真的是很窩心餒」，更提到看了事發當時的行車記錄器，貨車衝進來反應時間不到一秒，駐地也沒有任何防護措施，氣憤喊「這是要怎麼防，看來要有一天長官的家人發生同樣的事，才會開始檢討制度吧，千錯萬錯都是別人的錯」。

貼文曝光後，瞬間點燃網友們的怒火，「請問基隆殉職的學弟有滑手機、追劇、精神萎靡嗎？都沒有，而且也有往門口注視著，但是意外就是發生了。要我們提高警覺的叮嚀用意很好，但不要動不動就嚴懲，有點創意、用點心改善我們的工作環境好嗎？」、「那個車撞進來反應時間不到2秒，根本就不是專不專心的問題，改善駐地設施如防撞什麼的設備才對吧」。

網上流傳1張疑為警方內部Line群組截圖，令網友們難以接受。（圖擷取自臉書粉專靠北police）

網上流傳1張疑為警方內部Line群組截圖，令網友們難以接受。（圖擷取自臉書粉專靠北police）

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