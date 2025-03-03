簽不簽礦產協議？ 澤倫斯基表態：大家準備好就會簽

澤倫斯基表示，礦產協議已經準備好讓「部長」簽署，「如果我們準備好同意簽署，就會做好準備」。（路透）

2025/03/03 09:57

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮爆發激烈爭執，美國副總統范斯（JD Vance）也參與其中，此事件引發世界關注，原先欲簽署的「礦產協議」也就此停滯。澤倫斯基3月2日在英國倫敦出席歐洲領導人高峰會後，被問到是否會簽署礦產協議，澤倫斯基表示，礦產協議已經準備好讓「部長」簽署，「如果我們準備好同意簽署，就會做好準備」。

根據英國《BBC》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾警告，美國與烏克蘭的礦產協議無法在「沒有和俄羅斯達成和平協議」的狀態下簽署，《BBC》詢問澤倫斯基關於礦產協議，並提到：「白宮現在明確地表示要你以某種方式做出讓步。」澤倫斯基回應：「礦產協議已經準備好讓部長簽署，這是我們的政策，我們的政策是繼續過去所做的，我們具備建設性，如果我們同意簽署礦產協議，我們會做好準備，協議會在各方準備好時簽署。」

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澤倫斯基也談到2月28日當天的衝突，他希望烏克蘭的立場能被大家聽到，他也不希望烏克蘭的立場含糊不清，「我們必須互相理解，並清楚對方的底線」。澤倫斯基也強調，這底線並不是情感上的底線，而是實際上必須存在的底線。

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