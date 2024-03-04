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大逆轉！ 基隆除草男子非電死 竟遭大貨車輪胎擊中身亡

阮男被發現時已經倒地，警方調查後確認是遭輪胎擊中身亡。（記者吳昇儒攝）

阮男被發現時已經倒地，警方調查後確認是遭輪胎擊中身亡。（記者吳昇儒攝）

2024/03/04 19:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名阮姓男子今日下午在公司停車場除草，1時43分竟被同事發現，倒臥在停車場角落，已無生命跡象，且身上有疑似電擊後的漆黑傷痕，趕緊通報119救援。送醫搶救後，仍不治身亡。警方調查時，卻發現阮男並非遭電擊身亡，而是路過的大貨車輪胎脫落，直擊阮男造成他當場失去呼吸心跳，目前已調閱監視器積極追查車輛中。

警方調查，46歲阮男在某貨運公司上班，而公司停車場就位於七堵區實踐路大馬路邊，場內也停放許多貨櫃車；案發當時，因路旁有一條電線掉落，且阮男身上有一條寬約2、30公分的黑色傷痕，初步懷疑是除草時遭受電擊所致。阮男經搶救後，於下午3時30分宣告不治身亡。

阮男同事表示，知道他下午在除草，結果出來時才發現，他已經倒地，當下並沒看到發生什麼事，趕緊通報119救人。

救護人員抵達時，發現阮男已經沒有呼吸、心跳，趕緊送往汐止國泰醫院搶救，到院前仍未恢復生命徵象。

據悉，醫護人員檢視阮男傷勢後，發現並非電擊灼傷，而警方調閱監視器也發現，阮男是被路過的貨櫃車未固定好的輪胎擊中，立刻組成專案小組進行追查。

目前警方正在勾稽比對案發當時路過的大型貨車，釐清事故發生原因，進一步約談肇事司機到案說明。

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